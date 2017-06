Kenji Fujimori competiría con Cecilia Chacón por presidencia del Congreso [VIDEO]

La última encuesta de GFK reveló que el 21% de la población ve a Kenji Fujimori (Fuerza Popular) como futuro presidente del Congreso. Ante esta posibilidad, fuentes al interior del fujimorismo dijeron que el hijo menor de Alberto Fujimori evalúa competir en las elecciones internas de su bancada con Cecilia Chacón.



Como se sabe, Kenji Fujimori ha tenido abiertas discrepancias con sus colegas. Sin embargo, ha encontrado apoyo en 30 legisladores del ‘partido naranja’, en especial los del interior del país.

‘SUS VOTOS VALEN IGUAL’



“Los que apoyan a Kenji no son tan conocidos como los parlamentarios Luis Galarreta o Daniel Salaverry, pero sus votos igual valen”, señalaron fuentes de Fuerza Popular.



Kenji Fujimori no ha confirmado su postulación, pero de hacerlo, se enfrentaría nuevamente con su hermana Keiko, quien apoyaría la postulación de Cecilia Chacón.

Kenji Fujimori sería rival de Cecilia Chacón.

Patricia Donayre: “Definitivamente, Kenji es una mejor opción que Cecilia Chacón, ya que ha demostrado tener ánimo de concertación y de un trabajo solidario con el Ejecutivo”.



Carlos Tubino: “Yo no puedo decir si votaría por él... Lo que sí no me ha gustado de Kenji es cómo ha venido actuando... No son positivos sus ‘tuits’ atacando internamente al partido”.