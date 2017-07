Kenji Fujimori se presentó este viernes en el programa de Carlos Galdós en Radio Capital y no dudó en ponerse tan irreverente como el conductor. Pero entre broma y broma, el congresista de Fuerza Popular lanzó comentario nada amigable a sus compañeros de bancada, especialmente los que formarían parte del círculo más cercano a su hermana Keiko.

Es que Carlos Galdós trató de poner a Kenji Fujimori en aprietos y como se ve en el video (minuto 0:28) le preguntó: "Si estás en una isla desierta y tienes que salvar a Becerril, Galarreta, Chacón, Alcorta, o Tubino, ¿a quién salvas?".

Kenji Fujimori no la pensó mucho para responder: "Me ahogo yo primero". Por supuesto, esta respuesta generó risas en Galdós, pero el congresista aclaró que lleva de buen humor su vida política y privada, como dando a entender que todo debe tomarse de esta manera. Además añadió un pedido para que los congresistas de Fuerza Popular tomen "una mototaxi para visitar a su padre”, en referencia a Alberto Fujimori.

Sin embargo, este comentario de Kenji Fujimori no dejó de ser tomado como un velado ataque a los mencionados compañeros de su bancada, quienes serían los considerados 'keikistas'. Precisamente, Héctor Becerril habló de lo dicho por el hermano de la lideresa del partido y no tuvo reparos en atacarlo: "Yo le recomendaría a Kenji. Por qué no toma su mototaxi y viene al Congreso más asiduamente, no tan de vez en cuando"

Cabe destacar que esta semana, Fuerza Popular sometió a Kenji Fujimori a un proceso disciplinario por considerar que sus expresiones en redes sociales afectan la unidad de dicho grupo político.