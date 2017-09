Kenji Fujimori: "Voy a luchar para quedarme en casa, voy a atrincherarme"

Kenji Fujimori fue entrevistado por Cuarto Poder y habló de todo. La libertad de Alberto Fujimori, Fuerza Popular y Keiko Fujimori fueron los puntos tocados por el congresista más votado por todos los peruanos.



El congresista de Fuerza Popular manifestó que si se desea tener un mejor Perú se tiene que trabajar en alianzas y "tender puentes". "Tenemos que trabajar en equipo", fue una de las frases más recurrentes que hizo Kenji Fujimori en extensa entrevista.



Kenji Fujimori también indicó que "la política de su padre siempre fue tender puentes" con sus opositores cuando fue gobierno. Fujimori también manifestó que seguirá luchado por la liberación de Alberto Fujimori y que seguirá luchando por quedarse en Fuerza Popular.

Kenji Fujimori

Kenji Fujimori manifestó que se "dio con la sorpresa que lo reciben (Fuerza Popular) con otro proceso disciplinario". "Yo estaba suspendido de mis funciones parlamentarias...si les molestó que me aparezca...¿Qué puedo decirles?, ¿Tampoco, tampoco?", manifiesta Kenji Fujimori sobre tensa relación con Fuerza Popular.



El congresista también indicó que lo que tiene que premiar en un partido es la diferencia, el debate, el intercambio de ideas y pensamientos para fortalecer la institucionalidad en un partido político. "Estoy cansado de estos ataques sistemáticos y tener que trabajar bajo el miedo", cuenta Kenji Fujimori.



¿Presidente?



La periodista de Cuarto Poder le hizo la pregunta que mil de personas se hacen ¿Kenji quiere ser presidente? Kenji Fujimori decidió reservarse la respuesta y manifestó: "Como dice la canción: 'Despacito'".



"Voy a luchar para quedarme en casa, voy a atrincherarme", manifestó Kenji Fujimori sobre su relación con Fuerza Popular. "Yo he conseguido 800 mil firmas", dice el congresista y añadió que no le parece justo que lo "boten con una patada".



Kenji Fujimori

Fuerza Popular y Alberto Fujimori



Kenji Fujimori fue consultado si existen congresistas en Fuerza Popular que no quieren que Alberto Fujimori salga en libertad. "Yo puedo pensar que no lo quieren libre, porque se les quietaría su cuota de poder...lo único que hacen es atacar de manera inecesaria al Gobierno".



Sobre el tema también indicó: "El presidente Kuczynski no es el enemigo, el enemigo son estas personas con ideas radicales", sentenció Kenji Fujimori.



"Debemos de trabajar en equipo. La política de mi padre siempre fue tender puentes", manifestó Kenji Fujimori sobre la relación de Fuerza Popular frente al Gobierno de turno.



"Yo me voy a quitar de Fuerza Popular. Si alguien se tiene que ir, son ellos", dijo Kenji Fujimori y también indicó que estas personas nunca fueron a visitar "al líder fundador (Alberto Fujimori)".