Fuerza Popular acordó abrir proceso disciplinario al congresista Kenji Fujimori por considerar que sus expresiones en redes sociales afectan la unidad de dicho grupo, confirmó hoy su colega de bancada Carlos Tubino.



En diálogo con RPP, el legislador fujimorista dijo que el acuerdo fue adoptado anoche por unanimidad durante una reunión de la bancada de Fuerza Popular en la que también participó su lideresa, la excandidata presidencial Keiko Fujimori.



Carlos Tubino dijo que Kenji Fujimori fue advertido por algunos colegas de la bancada que sus mensajes por Twitter afectaban la unidad del grupo parlamentario y que debía transmitir sus inquietudes por la vía interna.



¿Desunión en Fuerza Popular? Abren proceso Disciplinario a Kenji Fujimori

“(El proceso disciplinario) no es por lo que dijo en Canal N, es una consecuencia del análisis hecho ayer. Tiene que haber orden si alguien socava la unidad, nadie tiene corona”, aseveró el congresista de Fuerza Popular.



Sostuvo, no obstante, que más allá del tema con Kenji Fujimori, Carlos Tubino dijo que debe quedar claro que en Fuerza Popular no hay división y que la bancada fujimorista "está consolidada".



Hace una semana, Kenji Fujimori dijo en un programa de canal N que Fuerza Popular requiere una reestructuración después de haber perdido dos veces las elecciones presidenciales. Con él ya son tres los parlamentarios sometidos al referido proceso (Yeni Vilcatoma y Patricia Donayre).

