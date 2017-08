Kenji Fujimori se ofrece como mediador para solucionar huelga de maestros [VIDEO]

¡Está en todas! Kenji Fujimori también quiere poner su granito de arena en el caso de la huelga de maestros y se ofrece como mediador entre el Estado y los profesores que no quieren retornar a las aulas porque no quieren ser evaluados y despedidos.



Pues bien, Kenji Fujimori también manifestó que existen profesores que trabajan en condiciones infrahumanas y hasta gastan de su propio bolsillo para poder costear algunos materiales para la educación de los niños y adolescentes en todo el Perú.



El congresista más votado también dejó claro que las capacitaciones y evaluaciones de los profesores no pueden ser un punto de negociación. Kenji Fujimori también dijo que estaba a disposición del PPK para solucionar la huelga.



"Me pongo a disposición de los maestros, del presidente de la República y de la ministra de Educación, Marilú Martens, para buscar una solución y buscar levantar esta huelga", sostuvo Kenji Fujimori.



Kenji Fujimori

Fue esta mañana que Kenji Fujimori ofreció una conferencia de prensa en el Congreso para realizar un llamado a todas las fuerzas políticas y que se sumen al diálogo y así poder solucionar la huelga de maestros.



Kenji Fujimori también manifestó que ya terminó la campaña política y es tiempo de tender puentes y no de dinamitarlos.



"Ahorita lo más importante es buscar consensos, puntos en común para levantar la huelga. Los niños ya tienen que regresar a clases, entonces tenemos que dejar de lado la mezquindad política, ya no estamos en época de campaña para decir mi propuesta es mejor que la tuya, mi plan de gobierno es mejor que el tuyo", manifestó Kenji Fujimori.