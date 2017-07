Kenji Fujimori asegura que jamás renunciará a Fuerza Popular y ‘trolea’ así a sus colegas de bancada [VIDEO]

No se va. El congresista Kenji Fujimori aseguró que jamás renunciará a Fuerza Popular, cuya bancada acordó anoche abrirle un proceso disciplinario por considerar que sus mensajes vía Twitter afectaban la unidad.



A su llegada a la reunión de su bancada en el hotel El Pueblo de Ate, Kenji Fujimori dijo sentirse bien y tranquilo, y aclaró que desconoce los cargos por los cuales Fuerza Popular decidió abrirle un proceso disciplinario.



“Ahora me enteraré, me imagino. Ayer no pude asistir a la reunión de la bancada (donde se acordó el proceso disciplinario) porque tenía una reunión de trabajo con el ministro del Interior, Carlos Basombrío”, explicó el benjamín de Alberto Fujimori.



Ya en el Hotel El Pueblo, enterandome de mi sorprendente proceso disciplinario. Les adelanto lo siguiente:

¡SOY INOCENTE! 😄 pic.twitter.com/CHbn8GS0KB — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) July 4, 2017

“Lo importante es que jamás voy a renunciar a mi partido”, sostuvo Kenji Fujimori al ser abordado por la prensa, al tiempo que resaltó que lo importante es fomentar un clima de tolerancia y de diálogo.



Sin embargo, antes de ingresar al cónclave fujimorista, Kenji Fujimori decidió 'trolear' en Twitter a sus colegas de bancada con un selfie titulado “¡SOY INOCENTE!”, parafraseando a su padre, el encarcelado expresidente Alberto Fujimori.

