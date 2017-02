Laura Bozzo arremete contra Alejandro Toledo: "Karma es karma"

No se guardó nada. Laura Bozzo utilizó su cuenta de Twitter para ajustar su puntería y disparar con todo contra el expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir coimas de hasta 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht.

Laura Bozzo tildó de 'maldito' y 'desgraciado' al expresidente de la República y lo acusó por supuestamente haberla mantenido injustamente presa por el caso 'Zarai'.

En otro de sus tuits, Laura Bozzo adjunta una imagen en la que aparece Alejandro Toledo y Alan García riendo juntos. "Pronto tres expresidentes presos", acotó.

Donde están los 3 millones por los que me encerraste Toledo mentiras😡se probó que nunca recibí nada y mis Dchos humanos😤 — Laura Bozzo (@laurabozzo) 6 de febrero de 2017

Toledo con Alan García celebrando las coimas compartidas😡tal para cual la misma mierda 😡pronto 3 ex PTES presos ✋️ pic.twitter.com/G50bFEWbkR — Laura Bozzo (@laurabozzo) 5 de febrero de 2017

Ahora reclamas tus derechos Toledo y tu NO respetaste ni los míos ni los de nadie😡encerrada me chantajeaste por Zarai😤 — Laura Bozzo (@laurabozzo) 6 de febrero de 2017

La Fiscalía pedirá el arresto de Alejandro Toledo, según The Economist por fin este maldito😡va a pagar todo el daño😫 https://t.co/HIA5prlrpj — Laura Bozzo (@laurabozzo) 4 de febrero de 2017

"¿De comparecencia simple a orden de arresto nacional e internacional? … Karma es Karma", comentó Laura Bozzo adjuntando una noticia relacionada a la solicitud de prisión preventiva para Alejandro Toledo.

Por otro lado, Laura Bozzo acusó a Alejandro Toledo de chantajearla para que no expusiera el caso de su hija, en ese entonces no reconocida, Zarai. "Me amenazaste con Fernando Olivera", indicó.

"Pronto en el Perú con pruebas del chantaje de Toledo y Olivera estando arrestada", dijo Laura Bozzo sobre su regreso a nuestro país.

Olivera dices que no sabías nada😂y por qué fuiste a reunirte con mi novio para exigirme estando DETENIDA negara a Zarai — Laura Bozzo (@laurabozzo) 8 de febrero de 2017

Fernando Olivera contesta como me chantajeaste oficina canal 2😡para que negara a Zarai y a cambio me dabas la libertad✋️ — Laura Bozzo (@laurabozzo) 8 de febrero de 2017