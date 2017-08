Madre de Ollanta Humala cuenta lo qué saben sus nietos sobre la prisión de sus padres [VIDEO y FOTOS]

¡El sentimiento de una madre! Elena Tasso contó cómo vive su familia el encarcelamiento preventivo que pesa sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia. La madre del ex presidente también contó que sus nietos ( dos niñas de 14 y 12 años y un pequeño de 6) estaba ilusionados con la salida de sus padres.



Los hijos de Ollanta Humala y Nadine Heredia estaban muy felices porque pensaban que sus padres saldría de prisión. "Cuando llegaron mis nietas, fui a tomar desayuno con ellos y estaban felices porque su papá ya iba venir. Las mayores saben, pero el pequeñín, no. Él saltaba como un saltaperico: ‘Mamá, Elena, mi papá, ya va a llegar de viaje, está trabajando en Ayacucho’, decía. A mí casi se me caen las lágrimas. Su hermanita tuvo que sacarlo para que siga jugando. Eso es doloroso. ¡Eso es un abuso!”, indica acongojada Elena Tasso en reciente entrevista con Latina.



La madre de Ollanta Humala también indicó que los sus nietos iniciarían las clases el lunes y que el menor no sabe lo que ha pasado con sus padres.



Elena Tasso también contó cómo fue la primera vez que visitó a Ollanta Humala en prisión y le pidió sea valiente. "Cuando me encontré con mi hijo, él seguro me vio con los ojos rojos y me dijo ‘mamá, hay que tener valentía y decencia. No podemos dar pena. Ni una lágrima porque yo no soy ningún delincuente”, cuenta Elena Tasso.