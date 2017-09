Marilú Martens: Martín Vizcarra espera que bancadas no busquen desestabilizar al Gobierno [VIDEO]

Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República, manifestó que espera que la decisión de adopte el Congreso de la República en torno a la ministra de Educación, Marilú Martens sea de la manera más objetiva y no se busque desestabilizar al Gobierno de turno.



El vicepresidente también manifestó que espera que la posición de las bancadas parlamentarias busquen establecer una posición sobre Marilú Martens de acuerdo a las respuestas que brindó y no por posturas políticas previas al proceso de interpelación que se inició.



"Espero que la decisión que tomen las diferentes fuerzas políticas sea en función de las respuestas y de la intervención de la ministra, y no en función de posiciones políticas previas a la interpelación para tratar de desestabilizar al Gobierno a través de este ministerio”, manifestó Martín Vizcarra.



Martín Vizcarra también recalcó que Marilú Martens cumplió con responder las 40 preguntas del pliego interpelatorio, sino también las preguntas que venían de diferentes intervenciones de los miembros del Congreso.“Estuvodesde las 10 de la mañana hasta casi la medianoche, es decir, casi 14 horas respondiendo (la interpelación). Creo que ha aclarado la posición del Ministerio (de Educación) y del Gobierno, en su conjunto”, sentenció Martín Vizcarra.

Interpelación a la ministra Marilú Martens ante el Congreso