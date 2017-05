Marisa Glave: "PPK no debe pensar en los empresarios, sino en la gente" [VIDEO y FOTOS]

Es considerada una de las lideresas de la izquierda. Vocera alterna del Frente Amplio. Socióloga. Dos veces regidora de la Municipalidad de Lima. La congresista Marisa Glave (36) conversó en exclusiva con Trome. Sin medias tintas, nos dice su verdad.



Congresista, ¿usted cree que el fujimorismo busca la vacancia de PPK?

​Creo que busca llegar al poder como sea.



El premier Zavala ha dicho que la bancada mayoritaria busca solo obstruir, ¿cree que se está victimizando?

El premier Zavala tiene que asumir la responsabilidad por los errores graves de proteger como sea la inversión privada y no a la gente.



¿Chinchero era un proyecto entreguista para una empresa privada?

La adenda cambiaba el esquema y convertía lo que era una inversión privada en realidad, en una obra pública, y así estaban camuflando mal con esa adenda la ganancia privada.



¿Cree que Vizcarra fue sacrificado?

Sí.



Algunos miembros de la oposición consideran que este es un gobierno de lobistas, ¿usted también lo cree así?

Mira, el último cambio en el gabinete lo que demuestra es que tú tienes acá un gobierno de empresarios para empresarios y creo que el Perú necesita un gobierno para la gente.



En pocas palabras, ¿cómo analiza el actual momento político que vive el Perú?

Estamos en un momento difícil para el país, porque tenemos un Congreso mayoritariamente dominado por el fujimorismo, que tiene un interés particular, que es lograr llegar al poder a como dé lugar, y tenemos un gobierno, del señor Kuczynski, que no se da cuenta de que tiene que trabajar para la gente. Hoy está trabajando para los intereses privados.



¿Siente el liderazgo de PPK?

No.



¿Cree que debe haber más cambios en el gabinete?

El gabinete necesita refrescarse y eso no es solo un tema de personas, es un tema también de aire nuevo. Hoy lo que han hecho es apelar a lo ya existente. Han movido de ficha a un ministro y han sacado a un parlamentario de una bancada hiperdebilitada en el Congreso. La verdad, creo que necesitan abrir un poco las puertas y meter a alguien nuevo.



Se está anunciando que a partir del 1 de junio se van a revelar cosas muy fuertes sobre el caso Odebrecht. ¿Usted sabe algo de lo que va a pasar?

Nadie sabe lo que va a pasar. Ese caso es una caja de Pandora.



¿Considera que Toledo es culpable de recibir 20 millones de dólares en coimas?

Lo tiene que definir la justicia. De lo que es culpable, es de no venir a dar la cara.



¿Se debe reabrir el caso Madre Mía, donde está involucrado por crímenes Ollanta Humala?

Sí. Se han presentado pruebas de posible... ¡vamos!, compra de testigos en un caso de derechos humanos. Yo lo he dicho con muchísima claridad, el caso Frontón no está cerrado, es un caso que tiene que investigarse, porque ahí hubo una ejecución extrajudicial. Exigimos hasta el final que el juicio a Fujimori se diera porque tenía responsabilidad en crímenes de derechos humanos y en este caso también. Un crimen de este tipo no puede prescribir nunca y se tiene que abrir.



Martha Chávez me dijo por Verónika Mendoza: ‘Ha escrito en las agendas millonarias, donde se le ha robado millones al pueblo venezolano’. ¿Qué piensa?

Que están intentando ensuciar a Verónika, sabiendo que es una mujer que claramente combate contra la corrupción.



ALAN

​

En la mayoría de encuestas se revela que Alan García también habría recibido sobornos, pero nunca le van a probar nada. ¿Lo cree así?

La ciudadanía tiene bastante claro lo que significa ‘AG’ y quién es el señor Alan García. El último proceso electoral lo evidenció de manera tajante. Ojalá también la justicia lo tenga claro pronto.



Usted fue regidora de la Municipalidad de Lima. ¿Está segura de que Odebrecht no dio dinero para la campaña del ‘NO’ a la revocatoria de Susana Villarán?

Espero que no. No manejaba las cuentas. Confío en que Susana es una mujer honesta, pero tiene que también demostrárselo a la justicia y al país.



¿Pone las manos al fuego por Susana?

No pongo las manos al fuego por nadie, pero sí creo que Susana ha demostrado a lo largo de su vida que es una mujer que ha dado la cara y de hecho está aquí dando la cara y asistiendo a todos los procesos que le están pidiendo que vaya.



Todos los días se escuchan y se leen casos de corrupción en gobiernos regionales, alcaldías y demás. ¿Somos un país de corruptos?

Tenemos la corrupción estructural en el Estado. Lo que me preocupa de esto, es que se piensa que los alcaldes y los gobiernos regionales son más corruptos que el gobierno nacional y eso es mentira. Uno de los problemas más grandes que tenemos con la

descentralización es que la corrupción empieza desde arriba. La plata la concentran en los grandes ministerios y luego va escalonada, casi amarrada con corrupción, desde lo alto. O cortamos de raíz esto estructuralmente o no va a resolverse.



KENJI VS. KEIKO

​

¿Qué le parece el papel de Kenji dentro de la bancada fujimorista?

Genera controversia y eso es bueno, pero a mí me gustaría ver esa controversia en el Parlamento y no en las redes sociales.



Usted tiene una posición muy crítica sobre Keiko. ¿La ve como una continuación de su padre?

Sí. Tiene una parte del equipo del señor Alberto Fujimori. Ha defendido al gobierno de su padre. Sigue diciendo que únicamente se cometieron errores y que eventualmente hubo excesos en temas de derechos humanos. Nuestra contradicción con el fujimorismo de los años noventa no solamente radica en la corrupción y la violación de derechos humanos, también en la imposición de un modelo que destruyó derechos laborales, que le abrió las puertas a las empresas mineras para que literalmente entraran a saquear el país, que puso las normas básicas de regulación que hoy manejan e imperan en la inversión privada y por tanto, desestructuró el Estado peruano. Esa es mi principal preocupación de la continuidad de la señora Fujimori hoy.



¿Qué siente cuando la llaman ‘caviar’?

Supongo que se refieren a que defiendo derechos. Y sí pues, defiendo derechos. No importa que les moleste, pero hay que defender todos los derechos.



La izquierda no termina de unificarse. ¿Cómo van los conflictos al interior de la bancada?

No sé si la izquierda se tenga que unificar. La derecha tiene -no sé- hoy en el Parlamento cinco partidos expresándola. No necesariamente tenemos que ir todos agrupados en una sola organización. Sí creo importante que tengamos acuerdos programáticos claros. Lamento que haya una situación ahora delicada en nuestra bancada, pero tiene que ver con la imposición que está teniendo Marco Arana, la cual no vamos a aceptar.



¿Qué le parece que Chile vete nuestro pisco y pretenda hacerlo pasar como aguardiente?

Nuestro pisco es nuestro pisco. Eso lo sabe todo el mundo. A mí me parece más delicada la posición de los empresarios peruanos, que están dispuestos a que los llamen ‘aguardiente’, en lugar de defender el pisco.



¿Qué espera del Gobierno para los próximos meses?

Que se den cuenta de que tienen que garantizar un Estado con gestión pública y no un consorcio de empresas con gestión privada.



Muchas gracias, congresista Glave.

Gracias a ti por la entrevista.