No fue artífice de una sola campaña sino de dos. Pese a que lo negó en más de una ocasión, el exasesor presidencial Martín Belaunde Lossio sí jugó un rol importante en el 2011 cuando Ollanta Humala se lanzó como candidato por el Partido Nacionalista Peruano para ocupar el lugar que dejaba el mandatario saliente Alan García.



Así lo revela una conversación telefónica que Martín Belaunde Lossio sostuvo con el coronel del Ejército en retiro Adrián Villafuerte el 2 de mayo del 2011, incluida entre los audios interceptados en dicho año al círculo cercano del Partido Nacionalista Peruano en el marco de un operativo sobre narcoterrorismo.



En la transcripción del audio, a la que tuvo acceso Perú21, se lee que Martín Belaunde Lossio tenía una comunicación fluida con Nadine Heredia y que estaba al tanto del cronograma de actividades que desarrolló Ollanta Humala en diversas regiones del país como parte de su campaña presidencial.



Incluso se lee que Adrián Villafuerte le comentaba a Martín Belaunde Lossio sobre algunos problemas que podrían pasar durante la mencionada contienda electoral, en la que Ollanta Humala terminó imponiéndose sobre Keiko Fujimori en segunda vuelta y se convirtió en el tercer presidente electo tras la reinstauración de la democracia en el 2000.



Adrián Villafuerte: Aló, Martín.

Martín Belaunde Lossio: Adrián, ¿cómo estas?

AV: ¿Qué tal? ¿Qué novedades?

MB: Bien, cómo te va… Oye, escúchame, me llamó Nadine (Heredia), que no podía ubicarte. ¿Hablaste con ella?

AV: No.

MBL: Ya, me dice que te informe que han cambiado la programación.

AV: Ya.

MBL: Que a partir de la fecha los viajes solo serán los lunes, martes y miércoles.

AV: Ya.

MBL: O sea este jueves ya no hay nada.

AV: Ya.

MBL: Que si podemos, armas, me llamó y me dijo: “Yo no ubico a Adrián yo sé que tú estás en coordinación con él. Avísale que si ha programado algo, que lo desprogramen, que no avisen, que nada”.

AV: Ya, ya, okey.

MBL: Pero, escúchame, pero me dijo si es que había condiciones que nos fuéramos mañana y el miércoles.

AV: No, eso es muy apresurado.

MB: ¿Te parece?

AV: Muy apresurado y hay un rollo que ha salido por prensa, pa’ rastrear ahí en prensa.

MBL: ¿De qué ah?

AV: Parece que es del pata de “H” “U”.

MBL: ¿Ah sí?

AV: Mmm…

MBL: ¿Un anticuchazo?

AV: Entonces este… mañana vamos a tener una reunión temprano, ahí lo definimos, ya pero yo…

MBL: Ya.

AV: Voy a decir que ya no, pues.

MBL: Ya entonces ya no hay nada, ¿no?

AV: No porque hay que mat… hay que trabajar en Lima.

MBL: Ya okey, listo, ya hablamos.



Martín Belaunde Lossio dice que contrató a Nadine Heredia para ayudarla, no por su brillantez

NADINE HEREDIA, LA JEFA

Muchas voces consideran que Nadine Heredia usurpó las funciones del expresidente Ollanta Humala. Incluso, el defenestrado vicepresidente del régimen nacionalista y excongresista Omar Chehade publicó un libro en el que relata con sumo detalle las atribuciones que se tomó la ahora exprimera dama durante el gobierno de su esposo.



Por esa razón también Nadine Heredia tiene una pesquisa abierta en el Congreso. Pero ello, aún es motivo de investigación. Lo cierto es que las conversaciones entre la exprimera dama y Julio Torres, entonces colaborador y chofer de Ollanta Humala, del 26 de abril de 2011, demostrarían el poder que ella tenía desde la mencionada campaña presidencial.



Julio Torres: Aló.

Nadine Heredia: Oye, ¿los polos?

JT: Uy señora, ahora lo hago porque ahorita estoy con mi jefe, ahora lo hago, señora.

NH: Oye, Julio, te había pedido hace más de una semana y media pues, ¿quieres que te grite tu jefe? Te estoy tratando de salvar el pescuezo, por un polo te vas a fregar.

JT: Ya señora, ahora voy, ahora lo movilizo a mi jefe y me voy, señora, es que ayer no me alcanzó el tiempo.

NH: Ya, pero urgente, urgente, pero, papacito, hay un montón de gente en el Partido, qué te cuesta decirle: “compra esto y esto, porque yo no puedo salir, lo necesita el jefe”.

JT: Lo regularizo ahora, señora…

NH: Lo necesito para antes de las dos de la tarde.

JT: …ya, gracias, chau.

