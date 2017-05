Martín Vizcarra: 'Gobierno dejará sin efecto contrato de concesión y adenda del aeropuerto de Chinchero' [VIDEO]

El Poder Ejecutivo dejará sin efecto el contrato de concesión y la adenda del aeropuerto de Chinchero en el Cusco debido a la falta de consenso del Congreso y de la Contraloría, informó anoche el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.



“Chinchero va, pero el contrato no tiene el suficiente respaldo para poder ejecutarlo. Definitivamente, no podemos conservarlo”, señaló el también el primer vicepresidente de la República en entrevista con Cuarto Poder.



Martín Vizcarra precisó que la decisión se tomó el último viernes, un día después de su interpelación ante el Congreso tras una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, y el contralor Edgar Alarcón.



En dicha reunión, dijo Martín Vizcarra, quedó en evidencia que la Contraloría también mantiene discrepancias respecto a la conveniencia del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco.



“Entonces, si no se generan consensos, si no se han disipado las dudas por más esfuerzo que hemos puesto, tenemos que tomar decisiones. Ya lo hemos hecho”, indicó Martín Vizcarra, quien restó importancia a una eventual censura en el Congreso por este tema.



Poder Ejecutivo dejará sin efecto contrato de concesión y adenda de aeropuerto de Chinchero

No obstante, el ministro de Transportes y Comunicaciones ratificó el compromiso del Ejecutivo de construir esta obra en beneficio del Cusco y, por ello, dijo que analizarán el mejor mecanismo posible para retomar el proyecto en el más breve plazo posible.



Minutos después de las declaraciones de Martín Vizcarra, el consorcio Kuntur Wasi anunció que evaluará las acciones legales a seguir, al resolverse “unilateralmente” el contrato y la adenda, cuando les notifiquen formalmente sobre la decisión gubernamental.



“El consorcio confirma que ha actuado siempre conforme a la ley. Niega que haya existido cualquier tipo de irregularidad en alguna de las etapas del proyecto y rechaza cualquier afirmación en contrario”, precisa el comunicado de Kuntur Wasi.



La Contraloría hará público hoy el informe sobre la adenda del contrato de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

