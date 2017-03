Mauricio Mulder, Ollanta Humala y más en 'Pepitas' 

JEFE ONPE I

La ONPE tiene nuevo mandamás. Se trata de Adolfo Castillo, quien es magíster en Física y Matemáticas por la Universitet Druzby Narodov de Rusia. También chambeó en la Cayetano Heredia. Reemplaza en el cargo a Mariano Cucho…



JEFE ONPE II

Sobre Adolfo Castillo podemos decir que su elección fue sorpresiva, ya que fue el único candidato que no declaró su nivel de ingresos mensuales y además no contaría con la experiencia necesaria en asuntos electorales. Ayayay…



REVOCARON

Ollanta Humala y Nadine Heredia revocaron el poder que le otorgaron a Rosa Heredia, para que viaje con sus hijos ‘las veces que considere conveniente’, tanto al interior como al exterior del país ‘sin limitación alguna’. Hummm...



EN BRONCA

Se ha iniciado una bronca entre Mauricio Mulder y Juan Pari. El aprista acusa al exnacionalista de ocultar información del caso Lava Jato respecto a PPK. Uyuyuy…



‘NEGOCIAZO’

Se acuerdan de ‘Negociazo’ Moreno. Sí, el médico que quiso llenarse los bolsillos a costa del SIS. Ayer, el Poder Judicial decidió ampliarle por cuatro meses más su impedimento de salida del país. Para muchos, ya debería estar entre rejas…



‘VENDEPATRIA’

Así que el parlamentario ‘Vitocho’ García Belaunde (Acción Popular) se reafirmó en su calificativo de ‘vendepatria’ contra el ministro Martín Vizcarra (Transportes), aunque subrayó que es un ‘término político’. O sea, trató de bajarle el tonito. No me diga…