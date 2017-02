Meche Aráoz, Fujimori, Carlos Tubino y más en 'Pepitas' [VIDEO]

Madre coraje



Ayer se cumplieron 25 años de la muerte de María Elena Moyano. Hasta PPK ofició una ceremonia de reconocimiento póstumo. En el Congreso se inauguró una exposición fotográfica sobre la vida de la llamada ‘Madre coraje’...



Fujimori



La tía Susana Villarán confirmó que asistirá a declarar a la Comisión Lava Jato sobre las presuntas irregularidades en obras ejecutadas durante su gestión, pero también pidió que se amplíen las investigaciones al gobierno de Fujimori. Ayayayay...



Señora Barata

​

Hablando del caso Odebrecht, la comisión del Congreso acordó citar a Jussara Barata, esposa de Jorge Barata. Dicen que ella está en Lima tratando de vender sus inmuebles. Qué cosa...



Sin memoria



Juan Sheput afirma que Verónika Mendoza no tiene las condiciones como para pedir una marcha contra la corrupción. Dijo que ella se negó a hacer las pruebas grafotécnicas para ver si su letra aparece en las agendas de Nadine y que luego adujo que no tiene memoria para acordarse. No me diga...



Matrimonio



Ante la presentación de un nuevo proyecto para el matrimonio igualitario, Carlos Tubino no le auguró éxito. ‘El matrimonio es entre un hombre y una mujer’, dijo el fujimorista...



Meche Aráoz

Meche Aráoz saltó hasta el techo porque Verónika Mendoza acusó a PPK de tener algo que ver con Odebrecht. Afirmó que está ‘errada’ y quiere provocar ‘una crisis en el país llamando a una reforma de todo’. Quéeeee...