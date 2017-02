Mercedes Aráoz y 10 frases de su entrevista a Trome sobre el Gobierno, la inseguridad ciudadana y más [VIDEO y FOTOS]

Habló fuerte y claro. La segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz ofreció una entrevista exclusiva a Trome y no dudó en responder algunas interrogantes que tiene la población sobre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski concernientes a temas como la inseguridad ciudadana, la economía, entre otros.



La principal autocrítica que la también legisladora hizo fue “el tener una bancada oficialista que no termina de cuajar y de hacer comentarios que le hacen daño al Gobierno”, lo cual –según dijo– es un “elemento muy dañino y no ayuda a la tranquilidad de la buena gestión, con estas cosas de idas, venidas y contradicciones”.



En el ámbito político, Mercedes Aráoz señala que la gestión de Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en una “situación complicada” ya que no se enfrenta a un Congreso negociador sino a uno “de presión, de crítica”, en alusión a la oposición fujimorista que ocupa la mayoría de curules.



Sobre la ola de inseguridad ciudadana que azota al Perú, Mercedes Aráoz señala que en cuanto a percepción, el crimen "ha bajado" debido a las capturas de bandas organizadas que realiza la Policía Nacional.



"Hay que mirar un poco la percepción de cómo se está elaborando, hay menores robos también porque hay muchas más capturas hoy, y vamos a seguir con este programa tan importante como el de las recompensas, que es algo que a la gente le gusta. Cuando capturas, hay que asegurarnos de que el Poder Judicial los meta a la cárcel", añadió Mercedes Aráoz.



“Recién estamos en los primeros seis meses. Estamos armando todas las normas nuevas y trabajando muy fuerte. El presidente no los va a decepcionar”, fue uno de los mensajes que Mercedes Aráoz le dejó al pueblo peruano para reforzar la confianza en la labor de Pedro Pablo Kuczynski.



En la parte de arriba, encontrarás una selección de las frases más resaltantes de la entrevista que Mercedes Aráoz concedió en exclusiva a Trome desde Palacio de Gobienro. Aquí puedes leerla completa.





QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.