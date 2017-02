Nadine Heredia y Odebrecht: Las respuestas de Jorge Barata sobre la entrega de 3 millones a la exprimera dama [VIDEOS]

La exprimera dama Nadine Heredia y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, son los más recientes personajes de la política peruana en verse involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht en nuestro país.



Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, confesó haber entregado 3 millones de dólares a Nadine Heredia por encargo del Partido de Trabajadores de Brasil, del exmandatario Lula da Silva, para financiar la campaña nacionalista del 2011.



A continuación, les presentamos algunas preguntas que Jorge Barata respondió en el interrogatorio ante la justicia peruana, como parte de su acuerdo de colaboración eficaz donde contará cómo se dieron, para qué sirvieron y a quiénes se pagaron los sobornos.



¿Cómo se coordinaban las entregas de dinero en efectivo a la señora Nadine Heredia?

Fueron 3 o 4 entregas. Ella me llamaba, me preguntaba cuándo iba a llegar el recurso. Yo le decía, de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días. La presión era grande, porque necesitaban para la campaña, pero no era tan sencillo realizar la operatividad para hacernos de ese dinero.



¿Usted llevaba un registro de las entregas de dinero en efectivo que realizaba a Heredia?

El que llevaba el registro era el departamento de Operaciones Estructuradas.



¿Tiene usted conocimiento de que la señora Heredia llevaba un registro de las entregas de dinero en efectivo?

Yo nunca vi eso. Yo llegaba, ella me preguntaba cuánto había, yo le decía. Nunca siquiera se contaba. Solo el dinero que yo lo llevaba en un bolso, ella lo ponía en otro bolso y me entregaba el mío.





Aldo Mariategui y Luis Lamas Puccio hablan sobre Nadine Heredia, Odebrecht y el lavado de activos



¿Todas las entregas de dinero en efectivo a Heredia fueron en el inmueble de la Av. Armendáriz?

Sí, en la planta baja del inmueble, era una sala pequeña.



Precise la suma exacta de dinero en efecto que le entregó a la señora Nadine Heredia.

No, debe ser una suma alrededor de un millón de dólares.



Diga cuántas remesas de dinero en efectivo recibió para hacerle entrega a Nadine Heredia.

Fueron 3 o 4.



¿Cuál era la fuente de los fondos entregas a Nadine Heredia, conforme lo ha descrito?

En la época sabíamos que el dinero venía de Caja 2 (contabilidad paralela de Odebrecht.

​

