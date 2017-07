Nadine Heredia: Distorsionó su letra en pericia grafotécnica [VIDEO]

¡El caso de la agendas! Nadine Heredia fue sometida a la prueba de muestras exprofesas para poder verificar si es su letra la que se encontraba en las famosas agendas de la ex primera dama. La prueba consiste en escribir en unos papeles frente a los especialistas en el tema grafotécnico.



"Las firmas exprofesas pueden tiene un problema que todo perito conoce, estas pueden ser distorsionadas", dice el perito grafotécnico Víctor Vidal.



Nadine Heredia escribió en seis hojas bond frente a los peritos grafotécnicos y el fiscal. La ex primera dama cambió por completo su letra para dichas pruebas. La letra de Nadine Heredia es clara, redonda y no hay problema para leerla. La letra de las pruebas exprofesas es alargada y se poco legible.



Nadine Heredia

"Analizadas las muestra exprofesas tomadas a la ciudadana Nadine Heredia con fecha y queda 20 de noviembre del 2015, se comprueba que en esta diligencia la investigada ha evidenciado su voluntad de distorsión gráfica", dice el informe de los especialista grafotécnicos.



"Nosotros sostenemos que nadie puede cambiar, de manera radicar, su morfoestructuta", dice el especialista Víctor Vidal.



El juez Richard Concepción Carhuancho manifestó que Nadine Heredia trató de engañar a la justicia cambiando de letra en las pruebas oficiales.