¡Mala combinación! El dinero y el poder siempre casi van de malo y, por lo general, la mezcla siempre termina mal. Comenzamos sabiendo que Alejandro Toledo recibió 20 "milloncitos" de dólares por favorecer a la empresa Odebrecht en el tema de la Interoceánica Sur.



El comienzo de la caída.



2004. Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú (hoy colaborador eficaz de la Fiscalía) fue abordado por Avi Dan On - jefe de seguridad del exmandatario- en una reunión social en Palacio de Gobierno. Sobrin@ prepara cancha que esto recién inicia.



El jefe de seguridad le ofreció favorecer a Odebrecht en el tema de las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 del entonces Proyecto Corredor Interoceánico Perú - Brasil.



A unas semanas, Avi Dan On invitó a Jorge Barata a unas reuniones en Palacio con el único fin de tener actualizaciones del proceso de licitación del Proyecto Corredor Interoceánico Perú - Brasil.



¡En one! Avi Dan On le dijo a Jorge Barata - según el documento - que en caso de que Odebrecht ganase la licitación debía realizar “pagos indebidos” en favor de Alejandro Toledo. Estos "pagos" serían informado posteriormente por funcionarios del amigo de Toledo, Josef Maiman.



Me río de Janerio. Fue en el noviembre del 2004 que Jorge Barata viajó hasta Río de Janeiro para participar en una reunión en el hotel Marriott junto con Alejandro Toledo, Josef Maiman, Gideon Weinstein y Sabi Saylan.



En los documento encontrados en la residencia de Alejandro Toledo se cita: “Weinstein y Saylan le comunicaron a Barata que el pago ilícito en favor a Toledo sería de 35 millones de dólares y que debía ser efectuado a diversas empresas del grupo empresarial de Maiman”.



Como se sabe, Alejandro Toledo solo recibió 20 millones de dólares porque no cumplió con todos los acuerdos que tuvo con Odebrecht. Toledo siguió metiendo presión para que se le complete el pago de 35 mil dólares. El pago de los 20 palos verdes se realizaron entre el año 2006 al 2010.



2017:



* Pedro Pablo Kuczynski tuvo palabras para Alejandro Toledo y relación con Odebrecht. “Es muy lamentable esto, él (Alejandro Toledo) debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la fiscalía”, manifestó el mandatario en una entrevista para medio colombiano.



* Fernando Olivera también tuvo palabras para Toledo: “Como todos los peruanos, indignado, furioso, al tomar conocimiento de cómo Alejandro Toledo, que llegó a la Presidencia luchando contra la corrupción y el nombre de la democracia, ha terminado ejecutando actos gravísimos, deshonrando al Perú. No tiene perdón de Dios y debe aplicarse todo el peso de la ley”, manifestó el exministro en un enlace telefónico a RPP.