Odebrecht: Eliane Karp indignada por destrozos en su casa de Camacho [FOTOS]

Eliane Karp volvió a mandar un mensaje indignado en su cuenta de Facebok. Esta vez la esposa del cuestionado expresidente Alejandro Toledo arremetió contra la Fiscalía por el allanamiento a su casa de Camacho, La Molina, realizado el pasado sábado en la madrugada en el marco del caso de corrupción de Odebrecht.



Eliane Karp compartió algunas fotos en las que se ven los destrozos en la residencia durante este primer operativo en la investigación a Alejandro Toledo formalizada esta semana por la Físcalía.

"Esto es un destrozo total! Sin testigos sin abogados... esta casa es nuestra desde hace 20 años pagada con préstamo del banco donde yo trabajaba. Estos fiscales han entrado con policías han roto todo y quien sabe que se han llevado o que han sembrado?? No han mostrado a nadie los sobres que se han llevado, no han compartido con nadie su reporte. No puedo creer que tan poca protección civil tenemos en el Perú donde este congreso perverso acaba de cambiar las leyes Uds lo sabían ???", escribió Eliane Karp para reiterar su reclamo por esta investigación que a su modo de ver es injusta con Alejandro Toledo.

Recordemos que días antes Eliane Karp escribió un largo mensaje sobre la investigación a Alejandro Toledo, dirigiendo sus dardos contra el presidente PPK a quien lanzó una advertencia: "Que vergüenza PPK tú que tantos negocios y lobbies has hecho! No me hagas hablar because I know what you did last time!!!".

Recordemos que mañana jueves el Poder Judicial deberá resolver la solicitud de la Fiscalía para imponer a Alejandro Toledo prisión preventiva de 18 meses mientras se le investiga por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares por parte de Odebrecht a cambio de las obras de construcción de la carretera Interoceánica.