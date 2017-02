Odebrecht: Jessica Tejada alegó haber sido “sorprendida” por su pareja Jorge Cuba en escándalo [VIDEO y FOTOS]

Mortificada. Así se mostró la exvoleibolista Jessica Tejada durante la audiencia en la que la Sala Penal Nacional definirá su detención preventiva por 18 meses en relación con el pago de sobornos de Odebrecht.



Ante el juez Richard Concepción Carhuancho –quien esta tarde resolverá su situación–, Jessica Tejada precisó que fue sorprendida por su actual pareja, el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, quien –dijo– tenía en su poder todos sus documentos.



“Ahora me entero que (Miguel Ángel) Navarro tenía mi pasaporte, era amigo de Jorge (Cuba). Recién me vengo a enterar de esto. Nunca abrí una cuenta acá ni en el extranjero", refirió Jessica Tejada.



La exvoleibolista precisó que con su trabajo como deportista paga su casa y que sus viajes al exterior fueron costeados por Jorge Cuba, quien la llevaba como su pareja sentimental. “No tengo riqueza, vivo normal, mi familia me ayuda”, remarcó.







Asimismo, Jessica Tejada dijo que ella le había dado su pasaporte español para que la ayude con las gestiones para renovar sus ingresos a Estados Unidos porque –según dijo– “no sabe usar Internet”.



El Ministerio Público atribuye a Jessica Tejada, en base a documentos de identidad y una declaración de beneficiarios, la titularidad del 35% de una cuenta offshore en el principado de Andorra, donde se habría depositado el pago de coimas en favor de su pareja, Jorge Cuba.



Los documentos, según el Ministerio Público, se hallaron en la vivienda de su coinvestigados Miguel Ángel Navarro y Edwin Luyo, otros beneficiarios de las coimas depositadas por Odebrecht en cuentas del extranjero.





