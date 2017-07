Odebrecht: Keiko Fujimori, Alan García y los complacientes fiscales peruanos

Por: Miguel Ramírez



Cada vez que en la prensa independiente destapábamos sus fechorías, Vladimiro Montesinos se ponía a ‘disposición’ del Ministerio Público. Acto seguido, los congresistas que lo encubrían salían a los medios a aplaudir su desprendimiento para ser investigado. Todo era una pantomima. Montesinos controlaba ese organismo. Recordé esta situación la semana pasada, cuando la Fiscalía anunció que investigaría a Keiko Fujimori, cuyo nombre aparece en la agenda de Marcelo Odebrecht, el dueño de esa empresa brasileña que pagó sobornos y financió campañas electorales en varios países del mundo.

“Biocom p/ETH ja. Votorantim soh p/ voce e LB. Anuncio Kuntur agora bom para Perú/AG, etc. Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex: Venez). Humala”, escribió Odebrecht, hoy preso en Brasil.



La sensacional revelación la hizo el portal de investigación Idl-Reporteros, que dirige el connotado periodista Gustavo Gorriti. Apenas conocida la información, el Ministerio Público respondió que investigaría a Keiko Fujimori por esa anotación.

Keiko Fujimori rechazó vínculos con Marcelo Odebrecht

A este columnista, ese anuncio le parece un saludo a la bandera. Le extraña, principalmente, la actuación de los fiscales Germán Juárez, Rafael Vela y Alonso Peña Cabrera, quienes hace un mes interrogaron en Brasil a Marcelo Odebrecht. En una parte de su declaración -ante una pregunta de un fiscal brasileño y no de los peruanos-, el empresario habló del apoyo financiero que su empresa habría entregado a Keiko Fujimori y a Alan García, para sus campañas electorales del 2011.



¿Qué creen que pasó? Los tres fiscales peruanos no preguntaron nada sobre ellos. ¡Se quedaron mudos! Solo les interesaba saber de Ollanta Humala y Nadine Heredia, la ex pareja presidencial. El fiscal Peña Cabrera (cuyo padre defendió a narcotraficantes) dijo que solo podían preguntar sobre ellos. No es cierto. El fiscal Juárez también investiga a Keiko Fujimori. Al margen de eso, no todos los días se puede interrogar a Odebrecht.

Lo que contó Odebrecht es dinamita pura: “En aquella época, hasta le sugerí (a Barata), mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso en esa época, él (Barata) creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori. Y yo le dije: ‘Mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más”. Su dicho, como es de apreciar, coincide con la anotación de “Aumentar Keiko para 500”, que escribió en su agenda.



Hay más sospechas sobre la Fiscalía. En mayo pasado, cuando Gorriti reveló que Odebrecht había mencionado a Keiko Fujimori y Alan García, difundió un comunicado negándolo y tratando de desmentir al periodista. La difusión de la declaración completa de Odebrecht ha descubierto la flagrante mentira de ese organismo.



Como bien dijo Gorriti en la revista ‘Caretas’: “¿A quién quieren engañar? ¿A quién o qué quieren encubrir? ¿Es solo incapacidad?”. Nos vemos el otro martes.