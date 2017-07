Odebrecht: Ollanta Humala calificó de 'abusivo' pedido de prisión preventiva en su contra [VIDEO] 

Ollanta Humala apareció este martes por la tarde para declarar sobre el pedido de prisión preventiva de 18 meses que realizó en su contra, y la de su esposa Nadine Heredia, por el caso de corrupción de Odebrecht.

"Hemos recibido con sorpresa esta medida abusiva... Abusiva porque en el caso de nosotros no tenemos impedimento de salida del país. Nosotros estamos cumpliendo con todas las disposiciones fiscales y plenamente colaborando con la investigación porque somos los principales interesados en que esto se aclare", indicó Ollanta Humala frente a su residencia en Surco.

"No ha habido ningún elemento nuevo en esta investigación salvo el viaje por motivos de estudio de mis hijas aprovechando sus vacaciones escolares y el hábeas corpus que he presentado ante la fiscalía para defender los derechos de mis hijas, que no están ni tienen por qué estar, inmersas en este proceso", añadió Ollanta Humala sobre el caso Odebrecht.

"Invocamos al Poder Judicial a que actúe con justicia y no se deje impresionar ni mediática ni políticamente. Además, en todo este proceso no hay ninguna prueba que pueda servir realmente u objetivamente que pueda servir como elemento de convicción", sentenció Ollanta Humala, quien aseguró que no piensa recurrir al asilo político en algún otro país como se rumoreó en las últimas horas tras saberse del pedido de al Fiscalía.