Odebrecht, Ollanta Humala y Nadine Heredia: 5 claves para entender caso de los aportes brasileños a campaña nacionalista.

Nadine Heredia se suma al expresidente Alejandro Toledo en la lista de personajes políticos involucrados en el caso Lava Jato, el escándalo de corrupción de Odebrecht que alcanza al Perú y a otros países de la región.



Todo empezó cuando Jorge Barata, el exhombre fuerte de Odebrecht, declaró –como parte de su acuerdo de colaboración eficaz con la justicia peruana– que ‘donó’ 3 millones de dólares a la exprimera dama para la campaña presidencial de su esposo, Ollanta Humala, en el 2011.



Este aporte, según Barata, se lo comunicó a mediados de 2010 su jefe Marcelo Odebrecht a pedido del Partido de los Trabajadores de Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva, y que una parte del dinero se entregó a la misma Nadine Heredia personalmente.



El Comercio, la revista Caretas y el portal Ojo-público difunden en exclusiva el testimonio de Jorge Barata, que confirmó las millonarias remesas de Odebrecht para financiar a Ollanta Humala. A continuación, te presentamos algunas claves para entender este intrincado caso:





Jorge Barata hunde a Nadine Heredia



LAS ‘DONACIONES’

Jorge Barata recordó que unos días después se reunió con el publicista brasileño Valdemir Garreta, socio de Luis Favre, en el hotel Meliá Jardín Europa de Sao Paulo y que él se encargaría de los pagos en efectivo para la campaña presidencial de Ollanta Humala.



En esta reunión, Barata dijo que Garreta también mencionó que conocía a Fernando Migliaccio, exintegrante de Odebrecht encargado del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, conocida como la oficina de “propinas”.



EL DEPARTAMENTO EN MIRAFLORES

Apenas Jorge Barata retornó al Perú se reunió con el entonces candidato Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, en el departamento ubicado en la avenida Armendáriz 564, número 102, en Miraflores.



En este inmueble, adquirido por Ollanta Humala cuando era soltero, fue la cita en la que se ultimaron los detalles de cómo se debían hacer los pagos, donde la ahora expareja presidencial le confirmó a Jorge Barata que ellos recibirían remesas de Brasil a través de Valdemir Garreta.





Aldo Mariategui y Luis Lamas Puccio hablan sobre Nadine Heredia, Odebrecht y el lavado de activos



MÁS Y MÁS DINERO

Poco después de que recibieran 1 millón de dólares en tres meses, según Barata, Nadine Heredia lo llamó y le pidió que acudiera nuevamente al departamento de Armendáriz, en Miraflores.

Fue ahí donde la exprimera dama le dijo a Barata que no podía solventar los gastos de la campaña presidencial de su esposo y que necesitaba más dinero, pedido que fue tramitado por el funcionario de Odebrecht a su oficina de “propinas”.



TODO ERA CON NADINE

Jorge Barata confesó que él entregaba personalmente esas remesas de dinero a la propia Nadine Heredia y, simultáneamente, un monto similar era entregado en Brasil a Favre y Garreta, quienes lo transportaban hasta el Perú.



Según Barata, en total se le entregaron a Nadine Heredia 3 millones de dólares, aportes que cesaron el primer semestre del 2011, cuando Ollanta Humala se impuso en las elecciones presidenciales.



EL iPHONE 5S Y EL ARCHIVO EXCEL

Pero eso no es todo, ya que la policía brasileña descubrió un mail de Fernando Migliaccio enviado en agosto del 2012 con una planilla de pagos en Excel, en la que se menciona la entrega de 4.8 millones de reales (US$3 millones de la época) a alguien con las iniciales “OH”.



Tras analizar los metadatos del archivo Excel, se identificó a la persona que creó la planilla como María Lucía Tavares, secretaria de Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Además, se compararon las iniciales “OH” de la planilla de Excel con la lista de contactos en el celular iPhone 5S de Marcelo Odebrecht y todo coincidía: La información en el teléfono vinculaba esas letras al hoy expresidente Ollanta Humala.



Pero eso no fue toda la información que arrojó el iPhone 5S de Marcelo Odebrecht: también se halló que el máximo jefe de la constructora se reunió con Ollanta Humala el 11 y 12 de junio del 2001, apenas este ganó la segunda vuelta presidencial de aquel año.

