Kenji Fujimori aseguró que “no hay un cálculo político” detrás de sus visitas al encarcelado expresidente Ollanta Humala, las cuales no solo han generado críticas de sus colegas del Congreso sino de analistas políticos como Fernando Rospigliosi.



En entrevista con Carlos Galdós en radio Capital, Rospigliosi Capurro dijo que estos encuentros –que consideró “un exceso”– son el resultado de una estrategia del legislador en coordinación con su padre, el también apresado Alberto Fujimori.



“Kenji Fujimori dice que quiere tender puentes con Ollanta Humala. O sea, ¿tender puentes con el delito? Humala y Nadine Heredia no están presos por sus ideas políticas, sino por delitos muy graves”, precisó Fernando Rospigliosi.



Fernando Rospigliosi analiza las visitas de Kenji Fujimori a Ollanta Humala en la Diroes

“Entonces tender puentes con el delito no es nada bueno ni para el país ni para Kenji Fujimori. Esto ya pasó el límite de lo que él quería hacer presentándose como una persona conciliadora. Entonces, ¿por qué no va a visitar a ‘Caracol’ a la cárcel?”, añadió.



Para Fernando Rospigliosi, la frase “tender puentes” empleada últimamente por Kenji Fujimori puede ser vista como “un contubernio de gente que ha cometido delitos” y “eso no favorece en nada” a una eventual excarcelación de Alberto Fujimori.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.