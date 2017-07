Ollanta Humala volvió a recibir visita de su madre [VIDEO]

Elena Tasso, madre del expresidente Ollanta Humala, fue ayer a visitar a su hijo preso y a su salida dijo que el hijo menor de este (Samín) pregunta por él. “Él no sabe (el niño), piensa que su papá está en provincia y dice ‘¿cuándo llega mi papá?’”, expresó.

“Menos mal que los padres de sus amiguitos son tan humanos que se lo llevan (al pequeño)”, refirió. La madre de Ollanta Humala agregó que sus nietas mayores, quienes están en Estados Unidos, llegan el primero de agosto.

‘ni una lágrima’

Afirmó que su hijo Ollanta Humala ‘es fuerte’. “Inclusive, cuando fui a la carceleta, habían dicho que el presidente y su madre se quebraron y lloraron. Nunca. Lo primero que hizo mi hijo fue decirme ‘mamá, ni una lágrima, hay que ser fuertes’”, añadió.



Además, la mamá de Ollanta Humala anunció que irá a ver a su nuera Nadine Heredia. “Por supuesto que la visitaré. No he tenido tiempo, he estado viniendo a ver a mi hijo”, acotó.



De otro lado, en los próximos días se realizará la primera diligencia que afrontarán Ollanta Humala y Nadine Heredia desde que fueron puestos en prisión el pasado 13 de julio.