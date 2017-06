Patricia Donayre, Omar Chehade, Cecilia Chacón y más en 'Pepitas' 

‘Pantalones’ I



En el fujimorismo las aguas están movidas. Patricia Donayre dijo que a Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución, ‘le faltan pantalones’ para decidir sobre debate de leyes electorales...



‘Pantalones’ II

Lo acusó de frustrar la reforma electoral ‘por órdenes de su jefa’. ¿Y quién es su jefa? Por allí dicen que se refería a Keiko. Héctor Becerril, Úrsula Letona y Karina Beteta defendieron a Torres. Huuummm...



Chehade

Una del exnacionalista Omar Chehade. Dice que ‘las personas que quieran cometer delitos graves y que no les pase nada en el Poder Judicial, cambien de apellidos a Heredia y Humala’. Uyuyuyyy…



‘China’

Como Alfredo Thorne está con roche, los fujimoristas echan más leña al fuego. Recuerdan una frase suya en la campaña: “Creo que a la china (Keiko) se le arrugaron mucho los ojos y no puede leer muy bien”. Noooo…



Reunión

José Chlimper, quien fuera candidato fujimorista, comenta la columna de Miguel Ramírez en Trome y dice que Keiko no se reunió con el contralor Edgar Alarcón. En Twitter afirman que parece que no leyó la nota completa…



Chacón

En el ‘Hall de los Pasos Perdidos’ suena fuerte el nombre de Cecilia Chacón como sucesora de Luz Salgado en la presidencia del Congreso. Dicen que en la vicepresidencia irá Mauricio Mulder. Ayayayyy...



Voló a Europa

PPK voló a Francia y de allí pasará a España. El ministro Jorge Nieto afirma que consolidarán las relaciones y atraerán inversiones. Ojalá...