Patricia Donayre: Así fue su renuncia a la bancada fujimorista [VIDEOS]

Al manifestar que estaba siendo sometida a un proceso disciplinario ‘totalmente inconstitucional’ y a un reglamento interno que no fue aprobado de forma oficial, la congresista Patricia Donayre renunció a las filas de Fuerza Popular.

Patricia Donayre añadió que otro motivo de su dimisión a Fuerza Popular fue que la convocaron bajo varias promesas, como la lucha contra la corrupción, reforma electoral y otros, pero que ‘hasta ahora no ha sucedido nada de eso’. “Hoy recobro mi independencia”, indicó tajantemente.

‘NO HAY DEMOCRACIA’



Patricia Donayre también dijo: “Hay un reglamento donde se establece que la presidenta del partido (Keiko Fujimori) preside un grupo parlamentario. Desde ahí estamos ante un acto que no es democrático, porque no puede presidir quien no ha sido elegida como congresista de la República”.

Hay que recordar que Fuerza Popular llegó al Parlamento con 73 representantes, pero hoy cuenta con 71, tras las renuncias, primero, de Yeni Vilcatoma, y luego de Patricia Donayre.

PARA TENER EN CUENTA



Patricia Donayre estaba siendo sometida a un proceso disciplinario en Fuerza Popular por haber cuestionado públicamente el trabajo de su colega Miguel Torres en la Comisión de Constitución.

Luis Galarreta: “Fuerza Popular sigue siendo una bancada unida, cada vez más consolidada, y, sobre todo, democrática”.



Úrsula Letona: “Creo que la congresista Donayre asumió una actitud errática. No entiendo de qué faltas está hablando”.



Daniel Salaverry: “La congresista Donayre pudo formular sus descargos, pero no asistió a ninguna de las tres citaciones”.