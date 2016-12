Saluditos



Los políticos no desaprovecharon la oportunidad y mandaron saludos por Navidad a través de Twitter. Uno fue Keiko Fujimori: “Elevemos nuestras oraciones para dar gracias por los buenos momentos, por la salud y por el valor de la familia”...



Saluditos II

En este grupo también estaba el exmandatario Alejandro Toledo, quien escribió lo siguiente: “No es tiempo de hacer política. Es tiempo de reencontrarnos y darnos un abrazo con nuestras familias y amigos. ¡Felices Fiestas, Perú!”. Vale...



Una arenga

Juan Sheput salió al frente para defender a PPK y tratar de calmar las aguas en el enfrentamiento con el fujimorismo. Dizque las palabras del ‘Colorado’ fueron ‘una arenga y no una afrenta’. A estas alturas, el mandatario tiene hartos ‘traductores’. ¡Qué cosa!...



Elecciones

El nuevo presidente del PPC, Alonso Navarro, está con la moral a tope. Afirmó que están en condiciones de participar en las elecciones regionales y municipales del 2018. ¿Sabrá que algunos pesos pesados, como Lourdes Flores, no lo pasan?...



Heriberto

Un ‘fujitrol’ se agarró boca a boca con Heriberto Benítez. Le recordó el caso ‘La centralita’ de Orellana. El excongresista le respondió: ‘Falso’. Y ante un nuevo ataque, escribió: ‘Jo, jo, jo’. Es decir...



Por señas



Verónika Mendoza mandó un saludo diferente. Lo hizo a través de señas y dijo ‘que esta Navidad traiga paz a nuestros corazones y reafirme el compromiso de trabajar por un Perú con igualdad plena’. Ayayay...