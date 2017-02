Honorarios



Cada vez aparecen más aristas en la investigación de los casos de corrupción. Según un colaborador eficaz, las empresas Odebrecht, OAS y Camargo Correa pagaron los honorarios del publicista brasileño Luis Favre durante la campaña presidencial de Ollanta Humala. ¡No me diga!...



Joaquín



La fujimorista Rosa Bartra dice que Joaquín Ramírez, quien de cobrador de combi pasó a millonario, no tiene ‘blindaje’ en Fuerza Popular. Vamos a ver qué dice Keiko...



'Estilo Tribal'



Juan Sheput afirma que las críticas al viaje de PPK a Estados Unidos ‘tienen un estilo local, regional, tribal’. Por allí dicen que con la misma pasión defendía a Toledo, a quien hoy le da duro. Huuummm...



Keiko



El fujimorista Héctor Becerril afirma que Keiko seguirá recorriendo zonas afectadas por las lluvias. Dizque no es proselitismo, sino un acto humanitario. ¿Le creemos?...



Kenji



Hablando de viajecitos, a Kenji también se le ve muy activo en provincias. Muchos creen que para el 2021 crearía un partido paralelo al de su hermana. ¿Será cierto eso?...



Preocupados



Lourdes Alcorta dizque en Fuerza Popular están preocupados porque PPK se vaya a reunir con Toledo, ahora que viaja a los ‘Yunaites’. Recuerda la vinculación política que hubo entre ambos...



‘Enfermedad’

​

Según la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ‘Odebrecht es un síntoma, la enfermedad es la impunidad’. Que el Gobierno haga algo, entonces, para cambiar esta situación...