PAPA CALIENTE



Cambio en el equipo. Ante la renuncia de Eduardo Roy Gates, el exministro Wilfredo Pedraza asumió la defensa de Nadine. Por allí afirman que ha agarrado una papa caliente...



CORRUPTELA

Daniel Salaverry dice que los fujimoristas son los únicos que no están envueltos en la corruptela de Odebrecht. Según él, la investigación a Kenji solo es una ‘cortina de humo’. ¿Será cierto eso? Huumm...



INTOCABLE

Pedro Cateriano se bate a capa y espada con los fujimoristas. Señala que Rosa Bartra jura que no protegen a Joaquín Ramírez, pero el Congreso no lo investiga. Dizque es un ‘político intocable’. Quééé...



DENUNCIA



La militante aprista Ángela Valdez ratificó su denuncia, por presunto lavado de activos, contra Alan y su exesposa. ‘Caballo loco’ le ha pedido perdón a Pilar Nores por estar causándole problemas...



SECUNDARIA



Quien también la está pasando mal es la congresista fujimorista Maritza García, a quien acusan de no haber terminado la secundaria. La investigan en el Parlamento y la Universidad de Piura le retirará el título. Noooo...



EN PARED



El fiscal Pablo Sánchez dice que se está trabajando de manera conjunta con Brasil en el caso Lava Jato. Ojalá, porque ellos vieron lo que acá nadie detectaba ni con lupa...



‘TÍA REGIA’ I

La marcha contra la corrupción del jueves solo fue a media caña. Muchos no se animaron a ir al asistir Verónika Mendoza y Susana Villarán, quienes están con roche. A la ‘Tía regia’ hasta le hicieron memes...