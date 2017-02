Estados Unidos:

Mauricio Mulder es un especialista de la ironía. “¿Estados Unidos no puede ubicar al señor Toledo en su territorio? Hay algo raro acá”, expresó. Es que el ‘Cholo sano y sagrado’ parece el ‘hombre invisible’ jugando a las escondidas. Plop...



‘Tucán’

El ‘Tucán’ Luis Bedoya Reyes, quien ayer cumplió 98 años, tiene una lucidez asombrosa. Dio una entrevista a ‘El Comercio’ y habló claro. Dijo que ‘la crisis moral en la política es una epidemia’. Así es...



Emoliente

Ayer encontramos en la avenida Abancay al congresista fujimorista Ángel Neyra tomándose un emoliente. Pidió uno de quinua y maca para celebrar el día de esa rica bebida. Huumm...



Fotografía:

Yeni Vilcatoma dice que hace un mes le venía pidiendo a Julia Príncipe que aclare si es o no la persona que aparece en las fotos del abogado Moisés Tambini, actual presidente del Tribunal Nacional Electoral del Apra, pero ella lo negó tajantemente. “Su palabra en estos momentos no es garantía de nada”, agregó la congresista. Ayayay...



Ministra

Otra que cantó ayer fue la ministra Ana María Romero-Lozada, quien acudió a la Comisión Lava Jato y reconoció que recibió dinero de Odebrecht. Según ella, ‘la ONG de Toledo no fue fachada para lavar dinero’. Mucha gente pide su salida ...