Pilar Nores recibió dinero de Odebrecht para ONG [VIDEO]

Pilar Nores, ex primera dama del Perú, fue indicada por el semanario Hildebrant en sus Trece de recibir donaciones por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Estas donaciones serían para la ONG Instituto de Trabajo y Familia y fueron realizadas entre los años 2006 y 2010.



El semanario indica que la empresa brasileña realizó importantes donativos al instituto creado por Pilar Nores Bordereau en el 2002. La información indica que la donación hecha en el 2006 se realizó bajo la razón comercial 'Odebrecht Perú Ingeniería y Construcciones S.A.C.', mientras que los donativos del 2010 se realizaron al nombre de 'Concesionaria Iirsa Norte S.A.', 'Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A.A' y 'Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A.'



"En el 2006 lanzamos el programa ‘Sembrando’. En octubre de ese año, hicimos una Teletón en todo el Perú y consulados. En esa campaña de dos días, se recolectó casi 4 millones y medio de soles. Entre las empresas que participaron están el BCP, Volcán, Gloria, y otras empresas. Entre ellas Odebrecht, que presentó un cheque de 20 mil dólares en público, frente a las cámaras y con su certificado de desgravación de impuestos", indicó Pilar Nores a RPP.



"En 2010, Odebrecht hizo llegar al instituto tres cheques de cinco mil dólares cada uno. En total, de 30 millones de dólares que ha ejecutado el Instituto Trabajo y Familia a lo largo de sus años, Odebrecht ha aportado 35 mil dólares, es decir casi el 0.1% de los aportes", sentenció Pilar Nores.



Pilar Nores calificó de "ridículas" las acusaciones en su contra. "Es ridículo. No es un millón de dólares (de aportes) en efectivo o en un una cuenta offshore. Es un cheque de 30 mil dólares bancarizados”, sentenció la ex primera dama del Perú.