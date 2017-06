Ana Vega, Luciana León y más en 'Pepitas'

‘Alacrón’

Jorge del Castillo dice que ‘el político que no es imitado no es nada’. Parece que esto no lo sabe el contralor Edgar Alarcón, quien le exige a Carlos Álvarez que ya no lo imite con su personaje ‘Edgar Alacrón’...



‘La Jefa’ I

Si Keiko no es la ‘jefa’ de ‘Miki’ Torres, a quien Patricia Donayre hizo referencia, ¿entonces quién es? La propia Donayre develó el misterio y dijo que es Ana Herz Garfias.



‘La jefa’ II

Se trata de Ana Vega, conocida así por su apellido de casada. Ella es la asesora de Keiko, quien la conoció hace 24 años y hasta ahora la tiene a su lado. En las redes hasta la comparan con Montesinos...



Voto joven

Luciana León lanzó en las redes el hashtag #LeyDeVoto16. Dice que en países como Argentina, Brasil y Ecuador, así como en Europa y Asia, los adolescentes tienen derecho a voto. Ayayay...



‘Caso García’

Hablando del Apra, el expremier Pedro Cateriano, el de la frase ‘Nadine me dio luz verde’, pasa la voz que ya salió de la imprenta una nueva edición de su libro ‘El caso García’. Nooo...



‘Género’

Carlos Tubino da pelea contra la llamada ‘ideología de género’. Dice que esta difunde la idea de que ‘los roles de la mujer y el hombre son construcciones sociales sujetas a cambio’, y que ‘hay 100 géneros’. Guarda...



Amplia División

Tremenda bronca se ha desatado en Frente Amplio, donde expulsaron a Richard Arce. Nuevo Perú, el bloque que encabeza Marisa Glave, desconoció la expulsión. Uyuyuyyy...