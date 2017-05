PPK, Alejandro Toledo, Carlos Tubino  y más en  'Pepitas' [VIDEO] 

En palacio

El Cambio de Guardia en Palacio de Gobierno estuvo a cargo de la Marina de Guerra. Al final de la ceremonia, PPK se acercó a las rejas del Patio Principal y saludó a las personas que allí estaban. El ‘colorado’ se dio un baño de pueblo...



‘Hay pruebas’

Para el exprocurador Christian Salas, existen pruebas suficientes para pedir prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia. Es que los 3 millones de Odebrecht los sepultan. ¡Qué feo!...



‘Vergüenza’

Marco Arana se mandó con todo y aseguró que da ‘vergüenza’ haber sido gobernados por alguien como Alejandro Toledo. “El exmandatario dice mentiras recurrentes”, manifestó. Nooooo...





Emocionado

Marco Miyashiro se emocionó en una ceremonia donde se recordaba el bicentenario del natalicio de Francisco Bolognesi. El fujimorista se desvivió en elogios para el general EP (r) Luis Alatrista. No me diga...



Presentación

Nos cuentan que la guapa Luciana León (Partido Aprista) estará hoy en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, donde presentará el libro del exdiputado Nicanor Asmat. Dizque su discurso será ‘inspirador’. Ayayay...



‘Gringo’

Le dan duro a PPK. Verónika Mendoza dice que ‘es extraño que no sepa nada de Odebrecht’. Y Lourdes Alcorta recuerda que Eliane Karp dijo ‘vas a ver, Pedro Pablo’. Uyuyuy...



Mausoleo

Carlos Tubino le pide al Ministerio Público autorizar la exhumación de los cadáveres de senderistas para demoler el mausoleo de Comas. Instó a los jueces y fiscales a no actuar como ‘tontos útiles’...

Alejandro Toledo