PPK sobre Alejandro Toledo y las coimas que habría recibido de Odebrecht: “Es una traición al Perú” [VIDEO y FOTOS]

Muy dolido. Así se mostro el presidente Pedro Pablo Kuczynski al comentar el caso del exmandatario Alejandro Toledo, acusado por un colaborador eficaz del caso Odebrecht de haber recibido una coima de 20 millones por parte de la empresa brasileña.



En entrevista telefónica con la radio colombiana W, Pedro Pablo Kuczynski calificó como “una traición al pueblo peruano” y “a sus colegas que se esforzaron” la vinculación de Alejandro Toledo con la trama de corrupción de Odebrecht en nuestro país.



“Es muy lamentable esto, él (Alejandro Toledo) debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la fiscalía”, dijo Pedro Pablo Kuczynski, quien destacó el “buen trabajo” que viene realizando el Ministerio Público sobre este caso.



“El Gobierno los está apoyando con fondos para todo lo que se necesita hacer y queremos que esto se haga de la manera más justa y eficiente”, añadió Pedro Pablo Kuczynski, quien volvió a reiterar que lo de Alejandro Toledo es “una gran vergüenza”.







“Si hubiéramos percibido cualquier cosa no hubiéramos estado en el Gobierno. Eso fueron cosas que aparentemente, según el diario de hoy, se negociaron fuera del Perú en Río de Janeiro”, refirió el presidente.



“Ciertamente yo no estuve ahí y si hubiera sabido de esas reuniones pues hubiera renunciado inmediatamente”, acotó Pedro Pablo Kuczynski, quien enfatizó que en su gobierno “no ha habido nadie que tuvo que ver con los sobornos de Odebrecht”.



“Estamos enfrentando algunos proyectos grandes en los cuales ha participado Odebrecht como el Gasoducto del Sur pero Odebrecht ya no está ahí, ese proyecto ha sido intervenido y lo vamos a volver a relicitar y probablemente a reestructurar para reducir su costo”, finalizó el mandatario.





QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.