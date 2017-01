PPK: Aprobación de mandatario baja a 35% [VIDEO]

Muchas personas están de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en especial en las medidas tomadas para poder frenar la delincuencia y la corrupción en el Perú.



Dicha aprobación de medidas se seguridad no se han visto reflejadas en las encuestas. PPK no cuenta con el respaldo popular y cae en las encuestas tras llevar solo seis meses en el gobierno.



Los números:



En una encuesta elaborada por GFK y el díario La República arroja los siguiente resultados:



- 83% está a favor que los celulares robados no pueden volver a usar.



- 81% de la población aprueba que las empresas corruptas no vuelvan a tener un contrato con el Estado.



- 80% está de acuerdo que los funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción no pueden trabajar para el Estado.



- 77% está a favor que se sancione a los abogados que retrasan procesos judiciales.



- 73% está de acuerdo con la reducción de los trámites en la administración pública.



La caída. Las medidas del gobierno de PPK tienen un nivel a aceptación considerables. Pero, lamentablemente, estos número no acompañan al momento de la aprobación del propio jefe de Estado.



Solo un 35% de los ciudadanos peruanos respaldan a PPK. El jefe de Estado tiene una caída de 11 puntos con respecto al mes de diciembre.



En la vereda de al frente, Keiko Fujimori cayó en las encuestas y pasó de tener 43% a 37 de aprobación, Julio Guzmán de 29% a 25% y Verónika Mendoza de 29% a 26% .



Según comenta la analista política María Cecilia Pérez, que los ciudadanos peruanos esperaban medidas inmediatas en el caso Odebrecht. "El efecto del caso Odebrecht lo está afectando y en la población existe inquietud. Pero, por otro lado, todavía no se ven los efectos de los decretos legislativos", comentó.