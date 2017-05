¡Fiel a su estilo! Cuando uno comete un error es bueno tomarlo con humor y el presidente Pedro Pablo Kuczynski es un muestra de ello. PPK se confundió en juramentación a los nuevos miembros del Gabinete Ministerial y todos los asistentes rompieron en carcajadas.



PPK se confundió y juramento a Bruno Giuffra, ministro de Transportes y Comunicaciones, como "ministro de la Producción". Giufra no se quedó callado y murmuró: "De Trasportes y Comunicaciones".



Ante lo ocurrido, Pedro Pablo Kuczynski no aguantó y comenzó a carcajearse junto a todos los presentes. Bruno Giuffra dudó un poco pero también se unió a las risas.



Pedro Pablo Kuczynski pidió disculpas por el inconveniente y manifestó que todo lo que dice lo hace sin necesidad de un papel. "Lo que pasa es que no leo lo que me dan". PPK volvió a tomar la juramentación de Bruno Giuffra pero sin cometer errores.



PPK