¿PPK homenajea a golpistas? Aldo Mariátegui lo explica [VIDEO y FOTOS]

Aldo Mariátegui comienza este 2017 dejando bien en claro la tirria que siente hacia todo lo relacionado a la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado. Es por eso que en su columna de hoy señala que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) recientemente participó a la graduación de la promoción militar Edgardo Mercado Jarrín, otrora primer ministro del velasquismo.



“Teniendo en cuenta que ese fue primer ministro de la dictadura militar de Velasco, un perseguido implacablemente por esta como PPK no debió participar en esa graduación. Ya es suficientemente preocupante que a algún militarote de estos días le parezca correcto que las promociones lleven los nombres de golpistas”, opina Aldo Mariátegui en su columna.



En otro punto de su columna, Aldo Mariátegui indica que Edgardo Mercado Jarrín, supuesto gran “geopolítico”, es un “personaje sobrevalorado” por sus malas decisiones como diplomático y jefe militar.



“Y tampoco fue patriota, pues, por medroso, no asumió la presidencia y salvó a su país cuando Velasco yacía inconsciente durante la serísima crisis de salud que experimentó en el verano de 1973, que casi le cuesta la vida (sobrevivió y siguió hundiendo al Perú por dos años y medio más)”, agrega Aldo Mariátegui.



“Por todo lo anterior, es una vulgar broma de baño de cuartel que esta promoción EP-2016 lleve ese nombre y que un tetelemeque PPK haga acto de presencia. Ya suficientemente vomitivo fue que la promoción 2012 de la Academia Diplomática también se denomine así, seguramente por gestión del velasquista Roncagliolo. Por mi parte, hasta que me muera siempre escupiré al suelo cada vez que escuche los nombres de estos milicos velasquistas”, finaliza Aldo Mariátegui su columna.



