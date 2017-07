El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) afirmó que confía “absolutamente” en que Estados Unidos entregará al prófugo exmandatario Alejandro Toledo a la justicia de nuestro país, que lo investiga por un presunto soborno de 20 millones de dólares que recibió de la empresa brasileña Odebrecht.



En una entrevista publicada hoy por El Comercio, Pedro Pablo Kuczynski dijo que “Estados Unidos es un país del debido proceso”, por lo que “tiene que haber un examen cruzado y para las extradiciones hay un procedimiento” que, según dijo, Perú está “siguiendo al pie de la letra”.



En ese sentido, Pedro Pablo Kuczynski explicó que este proceso pasa por el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y la corte relevante en el lugar de residencia de la persona, que en el caso de Alejandro Toledo “parece ser la del distrito del norte de California, que es San Francisco”.



“Nuestro abogado no es el que presenta ante la corte (el pedido de extradición), es el fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, primero tenemos que convencerlos a ellos, estamos haciendo todo lo que requiere Estados Unidos”, remarcó el presidente, que aseguró que este proceso “toma tiempo”.



Alejandro Toledo en entrevista a CNN.

PPK recordó que el caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli, detenido en junio pasado con fines de extradición, tomó dos años y medio. Indicó, en ese sentido, que “el abogado que lo logró” pertenece al estudio Foley Hoag, el mismo que ha sido contratado por el Estado peruano para asesorar en el caso de Alejandro Toledo.



Durante la entrevista, que se realizó el pasado jueves, horas antes de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara 18 meses de prisión preventiva para el exmandatario Ollanta Humala y su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski declinó comentar sobre la situación de la expareja presidencial.



Sin embargo, PPK expresó su certeza de que el Perú logrará “superar” la realidad de que todos sus expresidentes vivos afrontan problemas con la justicia, desde el encarcelado Alberto Fujimori, el prófugo Alejandro Toledo, el encarcelado de manera preventiva Ollanta Humala, el investigado Alan García, al exdictador Francisco Morales Bermúdez reclamado por la justicia italiana.



PPK habló sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia.

“Todo esto lo vamos a superar, por lo menos las cosas se ventilan, tenemos una prensa libre, este es un país democrático, los jueces tienen libertad y los fiscales también. Lo que no se puede hacer es una persecución pública”, enfatizó, al tiempo que alertó que esto podría decirse si él, como exprimer ministro y ministro de Economía de Alejandro Toledo, declara en el caso del exmandatario.



“Supongamos que yo empiezo, ahí sí se puede transformar en un perseguido político. Si yo comienzo a decir, supongamos, que 'está bien o no que el señor Humala y la esposa estén presos', eso sí sería una persecución política. Pero todo está en manos de la justicia”, remarcó Pedro Pablo Kuczynski.



Sin embargo, PPK consideró inocente a Francisco Morales Bermúdez, quien ha sido condenado a cadena perpetua por la Justicia italiana en un proceso vinculado con el Plan Cóndor de las dictaduras sudamericanas a fines de la década de 1970.



“Ese es un caso viejísimo de algunos ciudadanos italianos que se sintieron maltratados por la dictadura argentina y de coletazo lo meten a él. Yo creo que él no tiene nada que ver en esto, esa es mi opinión personal”, sentenció Pedro Pablo Kuczynski. (Con información de EFE)

