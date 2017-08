PPK: dice que es una “vergüenza” atención a madre de Ana Jara en Essalud [VIDEO]

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tuvo sentidas palabras sobre el fallecimiento de la madre de ex ministra Ana Jara. en el hospital Edgardo Rebagliati de Essalud, en Lima.



"El otro día una señora moribunda llega a un hospital en Lima y le piden su DNI. ¡Qué vergüenza!", manifestó Pedro Pablo Kuczynski desde Apurímac.



El mandatario peruano se refirió al caso esta mañana cuando señala todo el tema burocrático que muchas veces se tienen que hacer en Lima y no en sus respectivas regiones.



PPK

Como se recuerda, Yolanda Velásquez Carrión , madre de Ana Jara, perdió la vida esta semana por una presunta negligencia médica en el mencionado hospital. Velásquez Carrión había sido trasladada desde Ica con el diagnóstico de shock séptico por una fibrosis pulmonar.



Ana Jara denunció que su madre, Yolanda Velásquez Carrión, falleció porque hubo una demora en la atención médica por no tener su DNI físico a la mano. La falta de su documento hizo que se negaran a trasladarla de la Unidad de Trauma Shock a la de Cuidados Intensivos.



La muerte de la madre de la expremier Ana Jara ha dejado al descubierto la emergencia en la que se encuentra el sector Salud actualmente en nuestro país. A través de un comunicado, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú informó que en el caso de la paciente Yolanda Velásquez Carrión no hubo una negligencia ni falta de atención como denunció la también excongresista.



En su pronunciamiento firmado por Manuel Vásquez Gálvez, secretario general del mencionado gremio médico, se informó que la madre de Ana Jara no debió ser trasladada en ambulancia desde el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica hacia el hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud en Lima el último domingo y que la señora tenía un “mal pronóstico irreversible”.



“Con el diagnóstico de Shock Séptico, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID) ambas en estado terminal, como consecuencia de Fibrosis Pulmonar, con mal pronóstico irreversible, por lo cual salió bajo la responsabilidad de los familiares, no debiendo haber sido trasladada hasta Lima por no existir criterio médico para ello, según refiere la indicación en la historia clínica”, indica el texto.