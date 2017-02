Procuradora Príncipe, relaciones sospechosas:  Historias Nunca Contadas 

Un manto de sospechas se cierne sobre la idoneidad e imparcialidad de la doctora Julia Príncipe, la jefa de todos los procuradores del Estado. La semana pasada, la acuciosa periodista Laura Grados, del portal Útero.com, publicó fotos inéditas donde aparece Príncipe con Rosario Zevallos Gonzales, la hermana del poderoso narcotraficante Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’.



Se trata de la fiesta de cumpleaños de la hija de Moisés Tambini, un abogado amiguísimo de la familia del ‘capo’ de la droga, hoy preso condenado a 20 años. Rosario Gonzales y sus hermanos afrontan un juicio por lavado de dinero del tráfico de drogas.

Cuando la periodista Grados le mostró la foto y le preguntó si conocía a la hermana del narco, Príncipe dio una respuesta de antología: ‘Nunca la he visto, pero sé que ha estudiado en la San Martín’.



Eso, por cierto, no es todo. La semana pasada, la periodista Milagros Leiva la entrevistó en su programa ‘Todo se sabe’. Le inquirió sobre otras fotos con Moisés Tambini, a lo que Príncipe respondió: “Por si acaso no me reconozco en la foto, ah”.

Horas después se tuvo que retractar cuando Laura Grados publicó más tomas que los mostraban juntos. Tras ser descubierta, la procuradora se vanagloria de su amistad con el abogado, a quien llama ‘papá Moisés’. Parece no importarle los antecedentes de Tambini y su familia.



Julia Príncipe

Tambini es aprista de viejo cuño, amigo personal de Alan García y presidente del tribunal electoral del Apra. Pero también fue abogado de narcotraficantes y terroristas. Uno de ellos fue el exdiputado aprista Manuel Ángel del Pomar, detenido en 1988 en Alemania, cuando pretendía cobrar un cheque de un ‘narcazo’.

La hija del abogado es la notaria Mónica Tambini, quien también aparece sonriente con Julia Príncipe. A través de Tambini, el narcotraficante Fernando Zevallos legalizó testimonios falsos de sicarios, que lo incriminaron y luego se desdijeron o terminaron muertos a balazos.



El esposo de la notaria, por si fuera poco, es Alberto Kouri. Sí, el excongresista que fue filmado recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos.



La doctora Príncipe le debe su ascenso a su ‘papá Moisés’ y a Alan García. El año 2009 fue nombrada por García como procuradora de lavado de activos. El 2011, cuando ocupaba dicho cargo, contrató a Emma Tambini Monge, la nieta de Moisés Tambini, para que trabajara en su despacho.



La semana pasada, Príncipe desmintió públicamente a la procuradora del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, quien había dicho que evaluaba pedir que incluyeran a Alan García en la investigación de los sobornos de la empresa Odebrecht.

“Siendo objetivos, hasta ahora no hay indicios (contra Alan García)”, dijo Príncipe ante la sorpresa de Ampuero, que la acompañaba.



Con todos estos antecedentes de Príncipe, la ministra de Justicia, Marisol Pérez (su jefa y defensora), le debe una explicación seria al país. Nos vemos el otro martes.