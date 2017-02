Refinería de Talara triplicó su costo en 5 años y Aldo Mariátegui opina esto de las empresas estatales [VIDEO y FOTOS]

“¡Maldito seas, Fujimori, por no desaparecer Petroperú (y Sedapal) cuando esto era posible en los 90!”. Así se lamenta Aldo Mariátegui en su columna de hoy donde revela que la refinería de Talara pasó de costar US$1,711 millones en mayo de 2012 a US$5,400 millones a febrero del presente año, o sea, su precio se triplicó en cinco años ya que se construyó “una nueva en lugar de ‘tunear’ la vieja, como se anunció inicialmente”.



“Y Petroperú no va a pagar esa deuda (tomada con garantía del Estado peruano, o sea, todos nosotros). Eso lo vamos a pagar los idiotas que echamos combustible en nuestros tanques”, señala Aldo Mariátegui en su columna. “Y ya lo estamos haciendo: según me explicaron ayer, hasta que Humala llegó al poder –fina cortesía de esos genios y ‘odiadores’ que le votaron– se utilizaba como precio de los combustibles de Petroperú a la ‘paridad de importación’”, añadió.



“Esto es, se asumía el coste de un importador ficticio como el precio interno. Desde Humala nos han venido cobrando 15% por encima, gracia que la privada La Pampilla, ni tonta, imita. Eso es como un sol más por galón, aproximadamente. Me advierten que no solo ese sobreprecio de 15% se va a mantener, sino que posiblemente se incrementará para poder pagar esos US$5,400 millones”, indica Aldo Mariátegui en su texto que publica en Perú21.



“Mi firme convencimiento de que lo PEOR que existe es una empresa estatal queda así reforzado: son todas unas pendejas meriendas de políticos demagogos, consultores rapaces y burócratas irresponsables a costa de esos sonsos ciudadanos que aún creen en las ‘empresas estratégicas” y que no quieren que estos tumores ineficientes y carísimos desaparezcan’”, finaliza Aldo Mariátegui en su columna.





