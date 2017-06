Fujimorista Rolando Reátegui habría asistido ebrio al Congreso [VIDEO]

El congresista fujimorista Rolando Reátegui causó desconcierto al mostrar una extraña conducta al acudir este lunes a la subcomisión que ve el caso del contralor Edgar Alarcón. Es que el parlamentario habría asistido ebrio a esta sesión, lo cual habría sido confirmado por los reporteros presentes en la sede del Poder Legislativo.

Rolando Reátegui llegó tarde a la presentación del auditor Walter Grados, quien denuncia a Edgar Alarcón, y como se ve en el video, el fujimorista mostró dificultades para articular palabras mientras daba su opinión en el caso ante esta subcomisión del Congreso.

Ante las extrañas declaraciones de Rolando Reátegui, el auditor Walter Grados llegó a sonreír y mirar con extrañeza al resto de congresistas presentes.

Sin embargo, fue a la salida de Rolando Reátegui que las cosas se pusieron más evidentes pues los reporteros que lo rodearon habrían detectado un fuerte olor a alcohol en el parlamentario de Fuerza Popular y no dudaron en interrogarlo al respecto.

"He tomado conocimiento de las cosas, pero no he tomado alcohol", fue lo que dijo Rolando Reátegui en respuesta. Ante la insistencia de una de las reporteras, el congresista añadió: "Esa es tu consideración".