Rosana Cueva: ‘Este Gobierno tiene una pata floja’ [VIDEO]

Actualmente es un referente del periodismo nacional. Trome conversó con Rosana Cueva, quien respaldada por información privilegiada y experiencia, analiza la realidad del país.



Rosana, ¿qué te parecen estos primeros diez meses del gobierno de PPK? ¿Esperabas más?

No, no esperaba más. Cuando él gana, se generó mucha incertidumbre. Tenía el tema de una mayoría en el Parlamento que se conoce todas las mañas. De parte de él, no. Tenía una bancada chica, integrada por congresistas que recién se estaban conociendo, no tenía un partido fuerte que lo respaldara y encima, tampoco es que tú dijeras que tiene asesores políticos de peso.



A tu criterio, ¿cuál es la principal debilidad de Kuczynski?

No tiene asesores políticos. El manejo político lo tiene sumamente descuidado. Tiene buenos ministros, pero no hay ninguno político.



Algunos consideraron a este Gobierno, de lujo. ¿Qué piensas?

De lujo tampoco. Creo que sí tiene muy buenos cuadros, en varias carteras existen muchos ministros que tienen una solvencia y un currículum profesional notable, destacado, pero de lujo requiere que abarques todas las áreas. Por ese lado tienen una pata floja, que es lo que hace que no lo sientas así.



Hay algunos columnistas y analistas políticos que en sus artículos parecen voceros del Gobierno. ¿Eso te parece ético?

Falta sincerarnos mucho en eso. Tú puedes parecerlo, el tema es que no lo seas. Nos pasa mucho a los periodistas. Te califican con suma facilidad: “Oye, eres tal cosa, tal otra, de tal tienda”. El tema es que tú no tengas ningún interés, que no estés trabajando para el Gobierno. En el tema de conflicto de intereses, falta trabajar un montón en nuestro país. Yo sí creo que falta mucha más transparencia en eso.



Acaban de balear a una joven de 17 años para robarle un celular y también a un policía, en un asalto a un cambista. ¿Ya se desbordó la delincuencia?

Es cierto que estamos llegando a niveles insostenibles, sin embargo, sí creo que se está avanzando. Hay notables capturas, pero creo que la mayor responsabilidad no es solamente de la policía, tiene que ver más con la Fiscalía y el Poder Judicial.



KEIKO Y LA HERIDA DE LA PRESIDENCIA

¿Qué crees que pasará con Vizcarra y el caso Chinchero?

Creo que va a ser censurado. Vamos a ver, porque también están esperando el informe de la Contraloría, que parece que va a ser decisivo. Están aguardando alguna señal de PPK al respecto, incluso al tema de los ‘trolls’. En líneas generales, creo que va a ser censurado y probablemente, siga también por ese mismo camino el ministro del Interior, Carlos Basombrío.



Algunos piensan que Keiko busca la vacancia de PPK. ¿Lo ves así?

No, pero creo que (Keiko) todavía no tiene el control total de sus emociones y la herida que le dejó perder la Presidencia de la República.



El problema de este país es la corrupción, parece que no tenemos remedio...

Así es y la impunidad reina. Es eso, porque la corrupción se puede seguir denunciando. Uno puede seguir poniendo los reflectores en ella, más aún con Lava Jato, pero la sensación más fuerte y la frustración más grande es que sigue reinando la impunidad y aquí no pasa absolutamente nada.



LOS 3 MILLONES A HUMALA

Marcelo Odebrecht ha reafirmado que le ha dado 3 millones de dólares a Ollanta y Nadine. ¿Cuál es tu opinión?

Que simplemente ratifica lo que ya todos sabíamos y que seguimos sin entender. Por ejemplo, frente a otros casos sí hay prisión preventiva y aquí no pasa nada. Agendas, lo que dice Barata, testimonio de Odebrecht, pero no pasa nada...



¿Se debe reabrir el caso Madre Mía, donde está involucrado por crímenes Ollanta Humala?

Así es, tiene que reabrirse el caso Madre Mía, pero además se tiene que investigar qué pasó exactamente en ese proceso, donde las agendas también dan varios indicios de que haya sido archivado. Se tiene que volver a mirar nuevamente a jueces y a fiscales, y la actuación que vienen teniendo en los últimos años y con mayor énfasis en el archivamiento del caso Madre Mía y de la compra de testigos.



Tú denunciaste el caso de las agendas de Nadine. Pasado este tiempo, ¿cuál es tu opinión sobre ella?

Siento que se está manejando, en términos legales, con bastante sagacidad. Creo que esas mañas las aprendió rápidamente. Logró tener también una red de contactos en estos niveles, que le han permitido de alguna manera seguir archivando, ir cerrando, ir acomodándose. Entonces, ahora frente al Poder Judicial te dicen: ‘Bueno, ha demostrado buena conducta, por lo tanto no le podemos dar el tema de la prisión preventiva’. Pero al margen de eso, yo sí creo, por la cantidad de indicios y de hechos que se han ido presentando en los últimos años, que ella está prácticamente acorralada.



¿Irá a prisión Nadine?

Tendría que ir a prisión con todo lo que hay. Con el tema de la compra de la casa, de la amiga ‘Chío’ Calderón, de los desembolsos, de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, de Barata, la tarjetas de crédito. ¿Cómo, con todo eso, no va a estar en prisión?



TOLEDO Y ALAN

¿Crees que este Gobierno encubre a Toledo, porque PPK fue su primer ministro?



Ese es un tema que todavía está pendiente de investigar. Va a ser un tema sumamente delicado, porque estamos hablando del jefe de Estado, pero lo que sí creo es que se están dando los pasos y además, esta tarea recae más en la Fiscalía.



En algunas encuestas, más del 90% de peruanos cree que Alan García también recibió coimas de Odebrecht, pero no le van a probar nada. ¿Qué opinas?

Que hasta el momento no existe ningún indicio serio que así lo demuestre. Todos podemos sospechar, claro que sí. La lógica dice que no se pueden saltar un presidente, pero hasta ahora, lamentablemente, no hay absolutamente nada que así lo acredite, porque ‘AG’ y todo eso, la verdad, tampoco es tan serio que digamos.



¿Te parece Alan García un político honesto?

Subjetivamente, especulando, no.





LEYES MORDAZA

¿Qué opinas del proyecto de ley contra los medios que pretende promulgar el fujimorismo?



Es una amenaza constante. El nivel de aprobación con el que ingresó el fujimorismo ha descendido, precisamente, por iniciativas como esta. La terquedad frente a algunos temas, el hecho de que estén convirtiendo el Congreso en una especie de escenario para los ajustes de cuentas y, además, diez proyectos de ley destinados puntualmente al control de la prensa, que valgan verdades, no es que les importe la prensa. Lo que están tratando de hacer es por su herida abierta y tiene nombre propio.



Tú y tu equipo denunciaron el caso del ‘Ministro del amor’. De ahí lo destituyeron. Pese a eso, ¿es verdad que te invitaron a la boda?

No me invitaron a la boda, te cuento (sonríe). Y no es una queja tampoco, pero sí pedimos la entrevista y nos la dieron. Que nos causó sorpresa, sí, y creo que habla bien de Mariano González, que supo diferenciar las cosas. Se la pidieron otros medios, la competencia, pero nos la dio a nosotros.



Si fueras asesora de PPK, ¿qué le aconsejarías para que enrumbe al país?

Primero, le aconsejaría que aleje a aquellos que le ‘calientan’ demasiado los oídos. En todo caso, que tenga un gran asesor y punto, pero siento que de acuerdo al consejo que le va dando cada uno, él va simplemente cambiando, sale y declara cualquier cosa. Le ‘calientan’ mucho respecto al tema del fujimorismo, que sí es una fuerza con la que él tiene que lidiar, llegar a conciliar en algunos extremos, pero que no se alimente del antifujimorismo, que tiene mucho más de hígado que de cerebro.



Gracias, Rosana, por concederme esta entrevista, ojalá que el país salga adelante...

Muchas gracias a ti.