Salvador del Solar, Humberto Morales y más en 'Pepitas'

MALCRIADO

Humberto Morales, conocido por decir que las mujeres son ‘chismosas y mentirosas’, será sometido a proceso disciplinario en Frente Amplio. Ayer se disculpó en quechua, pero la agraviada, Marisa Glave, no estaba presente. Huuummmm..



Tubino

Carlos Tubino es blanco de los más bajos insultos en las redes por defender a los activistas de ‘Con mis hijos no te metas’. Él les responde ‘sabios’ por su ‘alta filosofía’. Sus seguidores le piden no caer en provocaciones...



Librería

El Fondo Editorial del Congreso ya tiene su librería. Ayer fue inaugurada por Luz Salgado y Luciana León jaló la cinta de la placa recordatoria. Está ubicada en el edificio ‘Luis Alberto Sánchez’, en la tercera cuadra del jirón Huallaga. Vale...



Foto

Curiosa la foto que publica ‘Hildebrandt en sus trece’, donde aparece el fiscal Hamilton Castro conversando con José Zaragozá, a quien concedió el beneficio de la colaboración eficaz en el caso Lava Jato y dejó en libertad. ‘¿A cambio de qué?’, se pregunta el semanario...



Encuesta I

Según una encuesta de Ipsos Perú, Jorge Muñoz (Miraflores) y Juan Carlos Zurek (La Molina) están primeros en las encuestas para la Alcaldía de Lima, ambos con 44%. Les sigue el ministro Salvador del Solar, con 40%. Huuummm...



Encuesta II

En el tercer pelotón están Patricia Juárez (38%), seguida por Enrique Cornejo y Francis Allison, ambos con 32%. Y cierran Lucha Cuculiza (18%), Julio Gagó (8%), Phillip Butters (8%) y José Luna (6%). ¿Quién ganará?...