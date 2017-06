Susana Villarán: Colaborador dice que exalcandesa  recibió aportes de Odebrecht [VIDEO]

Susana Villarán, exalcadesa de Lima, se encuentra incluida en la lista de investigados del Equipo Especial del Ministerio Público sobre el caso Odebrecht. La información fue proporcionada por un exalto ejecutivo de la empresa constructora que se acogió a la colaboración eficaz.



El colaborador reveló la información al fiscal Hamilton Castro. Dichos datos manifiestan que Odebrecht financió las campañas de Susana Villarán en la campaña proselitista del "No" a la revocatoria en el 2013 y la reelección del 2014.



LOS PAGOS



El apoyo que Odebrecht habría brindado a Susana Villarán fueron en dos partes. En Brasil: El dinero fue utilizado para poder pagar a la empresa con la que operaba el publicista argentino Luis Favre. En Lima: El monto entregado fue de un poco menos de un millón de dólares y se habría hecho a través de la cuenta bancaria de un colaborador de la constructora de brasileña.



El diario La República indica que: "el colaborador está en proceso de verificación por parte del Equipo Especial y todavía no se ha tomado ninguna medida y mantiene el caso como Contra los que resulten responsable"



Una por otra



Las autoridades sospechan que la empresa Odebrecht se benefició en la concesión por 30 años del Proyecto Nuevas Vías de Lima en el 2013, fecha que coincide con el inicio de la revocatoria de la Susana Villarán.



Villarán



Susana Villarán manifestó estar dispuesta a ser investigada y siempre negó estar envuelta en el tema de aporte ilícitos de parte de la empresa Odebrecht.



"Respecto a que haya dinero de la empresa hacia personas, no puedo dar ninguna razón, yo no he recibido nunca un sol de la empresa Odebrecht ni un dólar ni nada que se le parezca, nunca he pedido una coima", Manifestó Susana Villarán a Cuarto Poder hace unos meses.