Susana Villarán, Yonhy Lescano y más en 'Pepitas'

‘TÍA REGIA’

Susana Villarán está con roche. Una propiedad a nombre de su hermano, en Lurín, tiene una autorización para la construcción de tres pisos, pero han hecho cuatro. El municipio anunció que lo demolerán. Ayayayay…



GRILLETES

El sistema penitenciario está de cabeza. Yonhy Lescano dice que ‘solo podrán salir en libertad con grillete los presos que paguen 700 soles mensuales’. Los ‘michi michi’ tendrán que seguir viendo el sol a cuadritos…



ENTRENAMIENTOS

Según Carlos Tubino, quien es almirante retirado, el Ejército tiene procedimientos, programas de instrucción y entrenamiento que no están acordes al Perú de hoy. Dizque no evolucionan desde 1970. En otras palabras, están desfasados. Quééé…



‘LUZ VERDE’ I

Otro que está en la mira es el expremier Pedro Cateriano. Siempre negó, en todos los idiomas, que el audio donde dice que Nadine ya le dio ‘luz verde’ había sido ‘groseramente editado’…



‘LUZ VERDE’ II

Resulta que la policía le hizo el peritaje a todo el disco que entregó el programa ‘Panorama’, que destapó el caso, pero no al USB solo con la grabación de Cateriano limpiecita. Qué tal ayudita…



PAN CON PALTA

Nos dimos una vuelta por el Congreso y en la avenida Abancay encontramos al congresista Ángel Neyra, quien le daba curso a un suculento desayuno de carretilla de quinua con maca y pan con palta. Aaassuuu…