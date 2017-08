Las últimas de la política peruana en 'Pepitas' 

ELECCIÓN

No hay vuelta que darle. La Junta de Portavoces del Congreso convocó al Pleno este viernes para elegir al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. El único candidato es Augusto Ferrero Costa. Ya saben…



ENCUENTRO

Pedro Castillo se encontró cara a cara con el ministro de Transportes, Bruno Giuffra. Fue en una radio local y hablaron por unos minutos. Al funcionario se le notó algo distante…



MINISTERIO I

Nos cuentan que el fujimorista Juan Gonzales presentó un proyecto para crear el Ministerio de la Familia a partir de la fusión de las carteras de la Mujer y Desarrollo. Hummm…



MINISTERIO II

Fuentes en el gobierno señalan que esta propuesta ya está rondando por la cabeza de PPK y su premier Fernando Zavala pero se llamaría Ministerio de la Mujer y Desarrollo…



‘FALLA MÁS’

El analista Pedro Tenorio hizo un interesante comentario en Twitter: “El premier Fernando Zavala falla, ¿pero no falla más quien lo puso en el cargo? Y en la oposición ni se diga”. Una gran verdad...



‘SUICIDA’

Para Fernando Rospigliosi, el ministro Carlos Basombrío (Interior) insiste en su ‘política suicida’ y en arrastrar al gobierno de PPK hacia ese camino. Ayayay...



SIN ESTRATEGIA

Sergio Tejada pregunta: ¿Hay una estrategia conjunta entre los ministerios de Educación y del Interior? Y él mismo se responde: Pareciera que cada uno va por su lado. Quéee...



NUEVA ‘CHAPA’

Héctor Becerril le ha puesto una nueva ‘chapa’ a Jorge del Castillo. Dizque es el que ‘lleva y trae’ en el diálogo entre los maestros y la ministra. No me diga...