Universidad de Piura retirará grados y títulos a la congresista fujimorista Maritza García [VIDEO]

Maritza García la sigue pasando mal. A las acusaciones de falsear la información en su hoja de vida y la investigación que se le sigue en la Comisión de Ética del Parlamento, la congresista fujimorista ahora perderá los grados y títulos que obtuvo en la Universidad Nacional de Piura.



Los miembros del consejo universitario de la Universidad Nacional de Piura acordaron ayer autorizar a la Oficina de Asesoría Jurídica iniciar el proceso de retiro de grados y títulos a la legisladora fujimorista, informó Correo.



El sustento para dicha decisión es el informe final de la comisión investigadora que conformó la Universidad Nacional de Piura para indagar si el legajo universitario de Maritza García era legítimo.



Este documento incluye una pericia grafotécnica que arrojó que la firma de la exdirectora del colegio CEBA San Marcos, Carmen Bruno Seminario, no es auténtica, sino del promotor de la institución, Fermín Díaz Lobatón.



La vicerrectora académica de la Universidad Nacional de Piura, Yojani Abad, explicó que al no tener un certificado de quinto de secundaria válido, entonces la congresista fujimorista Maritza García “no cumple con el requisito básico para ingresar a dicha casa de estudios”.



Correo intentó comunicarse infructuosamente con Maritza García, sin embargo, su asesor de imagen, Guter Seminario, informó que por el momento la fujimorista no intervendrá en el proceso de retiro de grados y títulos, pues posteriormente iniciará un proceso judicial.





Maritza García Jiménez

