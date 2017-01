Tras las protestas por el cobro del peaje de Puente Piedra, la aprobación del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, cayó a su mas bajo nivel. Según la reciente encuesta de GFK, el porcentaje pasó de 51% (diciembre) a 48% (enero). Mientras que la desaprobación del burgomaestre también aumentó de 43% y se ubicó en 47%.



Según esta encuestadora, las razones de la desaprobación de Luis Castañeda Lossio, son los aspectos negativos de su gestión tales como: la mala comunicación que tienen con los ciudadanos (30%), malos funcionarios (29%), la corrupción (23%), no ayuda al reordenamiento de transporte (20%) y no poner orden en la ciudad (20%).



Agregan, sobre si la gestión actual del alcalde Luis Castañeda Lossio, es mejor, igual o peor que la anterior (2003-2010), 48% de los encuestados indican que es igual; 33%, y 33%, peor.



Finalmente, respecto a si cree que si el líder de la comuna limeña tiene un plan claro para el desarrollo de Lima, 50% cree que si; 42% piensa que no y 11% no sabe ni opina.



Ante los reclamos de los pobladores de Lima Norte, que se plasmaron en tres protestas que culminaron con actos vandálicos, ocasionaron que Luis Castañeda Lossio desistiera de la disposición del cobro del peaje de Puente Piedra, instalado en el kilómetro 25,5 de la Panamericana Norte.